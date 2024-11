Uczestnicy marszu sforsowali przystanek autobusowy w Warszawie. Kolejne zatrzymania

Marsz Niepodległości 2024, upamiętniający rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wystartował dzisiaj o godzinie 14 z ronda Dmowskiego w Warszawie. Zgromadzeni pod hasłem „Wielkiej Polski moc to my!” uczestnicy ruszyli w stronę Stadionu Narodowego, przechodząc m.in. przez Aleje Jerozolimskie i most Poniatowskiego. Wydarzenie, jak co roku, przyciągnęło tysiące osób z całego kraju, którzy w ten sposób celebrują narodowe święto.

Jednak tegoroczny marsz nie obył się bez incydentów. W trakcie przemarszu niektórzy uczestnicy weszli na jeden z przystanków autobusowych na trasie.

Policjanci w krótkim oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych zaznaczyli, że wszelkie działania podejmowane przez funkcjonariuszy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno uczestnikom marszu, jak i mieszkańcom miasta. Policja apeluje o przestrzeganie porządku i współpracę z służbami, aby przebieg Marszu Niepodległości był bezpieczny dla wszystkich.

Trasa wydarzenia, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, została zabezpieczona przez służby, jednak zgromadzenie tak licznej grupy spowodowało liczne utrudnienia w ruchu. Miasto Warszawa zaapelowało do mieszkańców o wybieranie alternatywnych tras przejazdu, aby uniknąć opóźnień.

Do godziny 14 policjanci pełniący służbę przy zabezpieczeniu zgromadzeń odbywających się w centrum miasta podjęli interwencje wobec 75 osób posiadających materiały pirotechniczne. Zabezpieczono: 212 rac, 440 petard, 201 flar, 22 tzw. stroboskopy i 2 wyrzutnie.