Trzecie zatrzymanie w związku z podpaleniem stacji Starlinków. Działali na zlecenie Rosji

Piotr Lis
Piotr Lis
2026-10-13 11:14

Polska policja, we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego i niemieckimi służbami, zatrzymała już trzy osoby podejrzane o podpalenie stacji bazowej Starlink na Mazowszu!

Zatrzymanie kolejnej osoby to efekt żmudnej pracy służb, która rozpoczęła się tuż po pożarze z 23 września. Wczoraj (12 października), na podstawie materiałów zebranych przez polską policję i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, niemiecki Federalny Urząd Kryminalny (BKA) zatrzymał dwóch obywateli Turcji.

Na terenie Niemiec zatrzymanych zostało dwóch obywateli Turcji, którzy odpowiadają za ten akt terroru, którzy odpowiadają za to podpalenie − powiedział szef MSWiA, Marcin Kierwiński. Stacja bazowa Starlink zapewnia dostęp do internetu w dużej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym dla wojsk ukraińskich.

Zatrzymanie mężczyzn było możliwe tylko dzięki wystawieniu europejskich nakazów aresztowania. Obecnie Polska rozpoczęła już procedurę ekstradycyjną. Ta, może potrwać kilka tygodni.

Rosyjski ślad i świat przestępczy. Kto stał za atakiem?

Nie mamy wątpliwości, że stoją za tym rosyjskie służby − stwierdził jednoznacznie Tomasz Siemoniak, minister-koordynator służb specjalnych. Jego zdaniem ten przypadek pokazuje nową, niebezpieczną taktykę Kremla. − Coraz częściej rosyjskie służby sięgają po ludzi związanych ze światem kryminalnym − zauważył Siemoniak.

To właśnie dzięki analizie nagrań z monitoringu i odtworzeniu drogi ucieczki sprawców, specjalna grupa śledcza była w stanie zidentyfikować podejrzanych. Jak relacjonował komendant główny policji, generał Marek Boroń, śledczy wiedzą, jak sprawcy się poruszali, kiedy przyjechali do Polski i w jaki sposób zostali z niej ewakuowani.

Co grozi zatrzymanym?

Sprawa jest traktowana z najwyższą powagą. Po przewiezieniu do Polski zatrzymanym zostaną postawione zarzuty o sabotaż i dywersję na zlecenie obcego wywiadu.

Za udział w akcie dywersji grozi im kara od 10 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

Wojskowy Jelcz i motocykl na drodze. Na wstawce policjantka przy czerwonym aucie. O ataku na Starlinki czytaj w SE.
Galeria zdjęć 21
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI