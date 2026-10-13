Makabryczne odkrycie w Kielcach. Policjanci znaleźli cztery ciała

Dzisiaj kilkanaście minut po godzinie 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, treści którego wynikało że przy balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby - relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Małgorzata Perkowska Kiepas, rzecznik policji w Kielcach. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów, ustalamy personalia, a także okoliczności tego zdarzenia.