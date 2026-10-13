Makabryczne odkrycie w Kielcach. Policjanci znaleźli cztery ciała

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-13 9:38

We wtorkowy (13 października) poranek służby otrzymały zgłoszenie o leżącym mężczyźnie, który nie dawał żadnych oznak życia. Ciało znajdowało się przy balkonie jednego z kieleckich bloków na ulicy Jagiełły. Na miejscu funkcjonariusze odkryli zwłoki kolejnych trzech osób: kobiety oraz dwóch młodych mężczyzn. Trwa ustalanie tożsamości ofiar i przyczyn tego wstrząsającego zdarzenia pod nadzorem prokuratury.

Makabra przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Nie żyją cztery osoby

Wtorkowy poranek przyniósł wstrząsające wieści z województwa świętokrzyskiego. Zgłoszenie, które postawiło służby na nogi, dotyczyło znalezienia martwego mężczyzny w bloku przy ulicy Jagiełły w Kielcach. Jego ciało znajdowało się w bezpośrednim sąsiedztwie balkonu należącego do jednego z mieszkań. Gdy mundurowi pojawili się pod wskazanym adresem, natrafili na kolejne szokujące ślady. Wewnątrz lokalu odkryto zwłoki kobiety, a także dwóch młodych mężczyzn. Funkcjonariusze policji natychmiast zabezpieczyli teren, oficjalnie potwierdzając informacje o tragicznych ustaleniach.

Dzisiaj kilkanaście minut po godzinie 7 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie, treści którego wynikało że przy balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby - relacjonuje w rozmowie z Radiem Eska Małgorzata Perkowska Kiepas, rzecznik policji w Kielcach. W mieszkaniu, do którego przynależał balkon znajdował się agresywny pies, który został odłowiony przez policjantów i pracowników schroniska. Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała, kobiety i dwóch młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów, ustalamy personalia, a także okoliczności tego zdarzenia.

Policjanci przed blokiem przy ulicy Jagiełły w Kielcach. O makabrycznym odkryciu czterech ciał przeczytasz na SE.
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