Trzy osobówki zderzyły się na Wale Miedzeszyńskim. Sześć osób rannych, w tym dzieci

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2025-10-04 17:36

W sobotnie (4 października) popołudnie na Wale Miedzeszyńskim doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Bilans kraksy jest dramatyczny. Jak podaje Miejski Reporter, rannych zostało sześć osób, a w tym gronie są dzieci. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku był nieodpowiedzialny manewr osoby kierującej mazdą, która zjechała na sąsiedni pas ruchu, wprost pod nadjeżdżającą skodę.

  • W sobotę, 4 października, na Wale Miedzeszyńskim doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych.
  • W wyniku zderzenia ranne zostały łącznie sześć osób, w tym dzieci.
  • Przyczyną wypadku był nieodpowiedzialny manewr kierowcy mazdy, który zjechał na sąsiedni pas, powodując zderzenie ze skodą.

Kraksa osobówek na Wale Miedzeszyńskim

Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 października około godziny 14:40 na Wale Miedzeszyńskim w rejonie ulicy Czarnuszki. Jak podaje Miejski Reporter, w kraksie brały udział trzy auta, a rannych zostało aż sześć osób. Zaczęło się od manewru mazdy, która zjechała ze swojego pasa ruchu, wprost pod nadjeżdżającą skodę. Siła zderzenia musiała być ogromna, ponieważ odłamki uszkodzonych pojazdów uderzyły w jeszcze jeden samochód – przejeżdżające audi. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać kompletnie zniszczone przody mazdy i skody.

Miejski Reporter opisuje, że kierowca mazdy, którego manewr zapoczątkował całe zdarzenie, wydostał się z wraku pojazdu o własnych siłach. Wśród rannych znalazły się dzieci. Wszystkie poszkodowane osoby zostały przetransportowane do warszawskich szpitali. Jedna z nich trafiła do placówki medycznej na pokładzie śmigłowca LPR.

Polecany artykuł:

Koleżanka trucicielka. Makabra w Warszawie. Dolewała jej żrące chemikalia do he…

Policjanci zbadali alkomatem kierowców skody i audi – obaj byli trzeźwi. Od kierującego mazdą, od którego wszystko się zaczęło, zostanie pobrana krew do szczegółowych badań toksykologicznych. Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego prowadzą szczegółowe czynności, które mają na celu odtworzenie każdego szczegółu zdarzenia na Wale Miedzeszyńskim. 

W związku z wypadkiem wystąpiły duże utrudnienia w ruchu. Autobusy linii 146 i 702 zostały skierowane na trasy objazdowe.

Wypadek na Wale Miedzeszyńskim
9 zdjęć
Super Express Google News
Sonda
Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej?
Sąsiedzi wspominają zamordowane kobiety z ulicy Łanowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WYPADEK WARSZAWA
WAŁ MIEDZESZYŃSKI
POLICJA WARSZAWA