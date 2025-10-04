- W sobotę, 4 października, na Wale Miedzeszyńskim doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych.
- W wyniku zderzenia ranne zostały łącznie sześć osób, w tym dzieci.
- Przyczyną wypadku był nieodpowiedzialny manewr kierowcy mazdy, który zjechał na sąsiedni pas, powodując zderzenie ze skodą.
Kraksa osobówek na Wale Miedzeszyńskim
Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 października około godziny 14:40 na Wale Miedzeszyńskim w rejonie ulicy Czarnuszki. Jak podaje Miejski Reporter, w kraksie brały udział trzy auta, a rannych zostało aż sześć osób. Zaczęło się od manewru mazdy, która zjechała ze swojego pasa ruchu, wprost pod nadjeżdżającą skodę. Siła zderzenia musiała być ogromna, ponieważ odłamki uszkodzonych pojazdów uderzyły w jeszcze jeden samochód – przejeżdżające audi. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać kompletnie zniszczone przody mazdy i skody.
Miejski Reporter opisuje, że kierowca mazdy, którego manewr zapoczątkował całe zdarzenie, wydostał się z wraku pojazdu o własnych siłach. Wśród rannych znalazły się dzieci. Wszystkie poszkodowane osoby zostały przetransportowane do warszawskich szpitali. Jedna z nich trafiła do placówki medycznej na pokładzie śmigłowca LPR.
Policjanci zbadali alkomatem kierowców skody i audi – obaj byli trzeźwi. Od kierującego mazdą, od którego wszystko się zaczęło, zostanie pobrana krew do szczegółowych badań toksykologicznych. Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego prowadzą szczegółowe czynności, które mają na celu odtworzenie każdego szczegółu zdarzenia na Wale Miedzeszyńskim.
W związku z wypadkiem wystąpiły duże utrudnienia w ruchu. Autobusy linii 146 i 702 zostały skierowane na trasy objazdowe.