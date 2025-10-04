W sobotę, 4 października, na Wale Miedzeszyńskim doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych.

W wyniku zderzenia ranne zostały łącznie sześć osób, w tym dzieci.

Przyczyną wypadku był nieodpowiedzialny manewr kierowcy mazdy, który zjechał na sąsiedni pas, powodując zderzenie ze skodą.

Kraksa osobówek na Wale Miedzeszyńskim

Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 października około godziny 14:40 na Wale Miedzeszyńskim w rejonie ulicy Czarnuszki. Jak podaje Miejski Reporter, w kraksie brały udział trzy auta, a rannych zostało aż sześć osób. Zaczęło się od manewru mazdy, która zjechała ze swojego pasa ruchu, wprost pod nadjeżdżającą skodę. Siła zderzenia musiała być ogromna, ponieważ odłamki uszkodzonych pojazdów uderzyły w jeszcze jeden samochód – przejeżdżające audi. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać kompletnie zniszczone przody mazdy i skody.

Miejski Reporter opisuje, że kierowca mazdy, którego manewr zapoczątkował całe zdarzenie, wydostał się z wraku pojazdu o własnych siłach. Wśród rannych znalazły się dzieci. Wszystkie poszkodowane osoby zostały przetransportowane do warszawskich szpitali. Jedna z nich trafiła do placówki medycznej na pokładzie śmigłowca LPR.

Policjanci zbadali alkomatem kierowców skody i audi – obaj byli trzeźwi. Od kierującego mazdą, od którego wszystko się zaczęło, zostanie pobrana krew do szczegółowych badań toksykologicznych. Funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego prowadzą szczegółowe czynności, które mają na celu odtworzenie każdego szczegółu zdarzenia na Wale Miedzeszyńskim.

W związku z wypadkiem wystąpiły duże utrudnienia w ruchu. Autobusy linii 146 i 702 zostały skierowane na trasy objazdowe.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje