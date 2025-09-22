Tu będzie najgorzej! Mapa objazdów i zmienionych tras komunikacji

Rozpoczyna się budowa drogi rowerowej w alei „Solidarności”. Od poniedziałku (22 września) wykonawca inwestycji (firma Strabag) rozpoczyna prace na skrzyżowaniu z ulicą Żelazną. Roboty te są powiązane z wcześniejszymi pracami prowadzonymi w alei Jana Pawła II.

Do końca bieżącego roku mieszkańcy stolicy mają zyskać nową infrastrukturę: równe chodniki, szpalery drzew i wygodną trasę rowerową na odcinku od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej. Modernizacja obejmie również przebudowę przystanków tramwajowych i autobusowych w kierunku Kercelaka. Zostaną one przesunięte za skrzyżowanie z ulicą Żelazną i powiększone.

Aleja „Solidarności” zostanie zwężona przed wolskim ratuszem do jednego pasa. W rejonie skrzyżowania z ulicą Żelazną kierowcy pojadą już dwoma pasami: lewy umożliwi skręt w lewo, a prawy jazdę na wprost lub skręt w prawo. Za skrzyżowaniem, aż do wjazdu w Leszno, ponownie dostępny będzie tylko jeden pas.

Na jezdni w stronę placu Bankowego kierowcy skorzystają z dwóch pasów. Z obu można będzie pojechać prosto, a z prawego dodatkowo skręcić w Żelazną w stronę Grzybowskiej. Dotychczasowy buspas na tym odcinku zostanie tymczasowo udostępniony wszystkim kierowcom.

Ulica Żelazna również będzie zwężona. Od strony Nowolipia nie będzie możliwości skrętu w lewo w aleję „Solidarności”. Kierowcy chcący dojechać do Kercelaka będą musieli skorzystać z objazdu przez Żytnią i Okopową.

Zmiany dla pasażerów

Prace drogowe oznaczają poważne utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od 22 do 28 września ruch tramwajowy na odcinku między ulicą Okopową a aleją Jana Pawła II zostanie całkowicie wstrzymany.

Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 13, 23 i 66. Linia 20 zamiast dojeżdżać na Pragę pojedzie ulicą Wolską do pętli Cmentarz Wolski. Linia 25 zostanie wydłużona aż do Nowego Bemowa: kursy będą prowadziły m.in. Alejami Jerozolimskimi, Towarową, Okopową, Wolską i Obozową. Tramwaje linii 26 ominą wyłączony odcinek, kierując się ulicami Skierniewicką, Kasprzaka, Prostą i aleją Jana Pawła II. Linia 68 zostanie wydłużona do pętli Kawęczyńska-Bazylika.

Uruchomione zostaną dwie linie uzupełniające: tramwajowa 70 (Żerań FSO − Marymont-Potok) i 73 (Czynszowa − Piaski). Dodatkowo pasażerowie będą mogli skorzystać z autobusowej linii zastępczej Z26, kursującej między Bielańską a Zajezdnią Wola.

Zmiany przystankowe

W związku z pracami zawieszone zostaną przystanki: Wola-Ratusz 03, 04 i 06, Okopowa 03 oraz Kino Femina 05. Pojawią się nowe lokalizacje − m.in. Wola-Ratusz 56 przy ul. Żelaznej (dla linii 157), Metro Ratusz Arsenał 59 przy al. Solidarności (dla Z26) i Bielańska 53, pełniący funkcję krańcowego dla Z26.

Dodatkowo przy skrzyżowaniu ustawione zostaną znaki o czasowym zakazie parkowania, które będą obowiązywały do niedzieli, 28 września.

Specjalne rozkłady jazdy

W dniach 22−28 września linie tramwajowe 20, 25, 26, 68, 70, 73 oraz autobusowa Z26 będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy.

i Autor: WTP/ Materiały prasowe