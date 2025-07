Miasto rozpoczyna rozbudowę ulicy Grzybowskiej. Umowę z wykonawcą podpisał właśnie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Koszt inwestycji to 50,8 mln zł. Prace potrwają 21 miesięcy, a ich zakończenie planowane jest na wiosnę 2027 roku.

Zakres prac obejmie odcinek ulicy Grzybowskiej o długości około 1,5 km: od al. Jana Pawła II do ul. Siedmiogrodzkiej. Modernizacja tej trasy ma poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich jej użytkowników.

Ulica zostanie przeprojektowana w sposób dostosowany do potrzeb mieszkańców i użytkowników. Od al. Jana Pawła II do ul. Towarowej powstaną dwie jezdnie z jednym pasem w każdą stronę, a przy skrzyżowaniach dodatkowe pasy do skrętu. Dalej, w stronę ul. Karolkowej, droga będzie jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

Piesi zyskają nowe, szersze chodniki po obu stronach ulicy. Zadbano także o osoby z ograniczoną mobilnością. Wszystkie dojścia będą przystosowane do ich potrzeb. Rowerzyści skorzystają z wydzielonych dróg rowerowych lub specjalnych pasów rowerowych wyznaczonych na jezdni.

Duży nacisk położono na zieleń miejską. Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce z bylinami, krzewami i drzewami. Posadzonych zostanie ponad 100 drzew oraz dziesiątki drzewo-krzewów świdośliwy drzewiastej w odmianie „Robin Hill”. W sumie pojawi się aż 13 tysięcy krzewów, w tym róże, porzeczki alpejskie i trzmieliny.

Inwestycja obejmie również przebudowę kluczowych sieci podziemnych: wodociągowej, cieplnej, elektroenergetycznej, sygnalizacji świetlnej oraz kanalizacji teletechnicznej. Zbudowana zostanie nowa kanalizacja deszczowa.

− Na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, rozbudowa ul. Grzybowskiej będzie wspólnie finansowana przez m.st. Warszawę i inwestorów prywatnych, którzy realizują inwestycje przy ul. Grzybowskiej − czytamy w komunikacie miasta.