- Ikoniczny dworek znany z serialu "Złotopolscy" pod Warszawą ponownie budzi zainteresowanie.
- Posiadłość, która była tłem dla popularnego serialu TVP, została wystawiona na sprzedaż za zaskakującą kwotę.
- Odkryj, dlaczego ta wyjątkowa nieruchomość stała się tak głośna i co oznacza jej pojawienie się na rynku.
Serial "Złotopolscy". Polacy wyczekiwali przed telewizorami na kolejne odcinki
"Złotopolscy" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych przełomu lat 90. i 2000. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP w 1997 roku i gościła w domach widzów aż przez 13 lat. Łącznie powstało ponad 1100 odcinków, które przyciągały przed ekrany miliony Polaków.
Akcja toczyła się w Złotopicach, a fabuła opierała się na losach dwóch zwaśnionych rodzin – Złotopolskich i Gabrielów. Serial łączył elementy obyczajowe, humorystyczne i romantyczne, stając się wiernym obrazem polskiej prowincji i codziennych trosk mieszkańców. Co ciekawe, Polacy po dziś dzień wspominają kultowy dworek, w którym kręcono wiele scen produkcji. Mało kto jednak wie, że ikoniczne miejsce zostało już jakiś czas temu wystawione na sprzedaż.
Dworek Many – serialowy hit był wystawiony na sprzedaż
Dworek Many, który odgrywał ważną rolę w serialu "Złotopolscy" powstał w 1928 roku według projektu Tadeusza Tołwińskiego, profesora Politechniki Warszawskiej. Obiekt przeszedł generalny remont po 1989 roku, a w 2004 roku kupiła go dziennikarka TVP – Beata Chmielowska‑Olech – która przekształciła budynek w luksusowy hotel i miejsce wydarzeń okolicznościowych.
Wiosną tego roku jednak w sieci ukazało się ogłoszenie z ofertą sprzedaży kultowego domu, a koszt zakupu wyniósł 32 mln zł! Cena obejmowała willę i 10 hektarów gruntu. Na ten moment na portalach zajmujących się sprzedażą nieruchomości nie ma już ogłoszenia, jednak nie wiadomo czy posiadłość zmieniła właściciela.