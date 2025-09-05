Ikoniczny dworek znany z serialu "Złotopolscy" pod Warszawą ponownie budzi zainteresowanie.

Posiadłość, która była tłem dla popularnego serialu TVP, została wystawiona na sprzedaż za zaskakującą kwotę.

Odkryj, dlaczego ta wyjątkowa nieruchomość stała się tak głośna i co oznacza jej pojawienie się na rynku.

Serial "Złotopolscy". Polacy wyczekiwali przed telewizorami na kolejne odcinki

"Złotopolscy" to jeden z najpopularniejszych polskich seriali obyczajowych przełomu lat 90. i 2000. Produkcja zadebiutowała na antenie TVP w 1997 roku i gościła w domach widzów aż przez 13 lat. Łącznie powstało ponad 1100 odcinków, które przyciągały przed ekrany miliony Polaków.

Akcja toczyła się w Złotopicach, a fabuła opierała się na losach dwóch zwaśnionych rodzin – Złotopolskich i Gabrielów. Serial łączył elementy obyczajowe, humorystyczne i romantyczne, stając się wiernym obrazem polskiej prowincji i codziennych trosk mieszkańców. Co ciekawe, Polacy po dziś dzień wspominają kultowy dworek, w którym kręcono wiele scen produkcji. Mało kto jednak wie, że ikoniczne miejsce zostało już jakiś czas temu wystawione na sprzedaż.

Dworek Many – serialowy hit był wystawiony na sprzedaż

Dworek Many, który odgrywał ważną rolę w serialu "Złotopolscy" powstał w 1928 roku według projektu Tadeusza Tołwińskiego, profesora Politechniki Warszawskiej. Obiekt przeszedł generalny remont po 1989 roku, a w 2004 roku kupiła go dziennikarka TVP – Beata Chmielowska‑Olech – która przekształciła budynek w luksusowy hotel i miejsce wydarzeń okolicznościowych.

Wiosną tego roku jednak w sieci ukazało się ogłoszenie z ofertą sprzedaży kultowego domu, a koszt zakupu wyniósł 32 mln zł! Cena obejmowała willę i 10 hektarów gruntu. Na ten moment na portalach zajmujących się sprzedażą nieruchomości nie ma już ogłoszenia, jednak nie wiadomo czy posiadłość zmieniła właściciela.

W galerii zdjęć poniżej zamieszczamy fotografie dworku, jego wnętrz oraz kadry z kultowego serialu. Zachęcamy do sprawdzenia!