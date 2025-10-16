Prokuratura postawiła zarzuty dowódcy policyjnego śmigłowca Black Hawk po incydencie w Sarnowej Górze.

Pilot jest oskarżony o niedopełnienie obowiązków służbowych i sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu powietrznym.

Uderzenie w linię wysokiego napięcia spowodowało szkody materialne, a pilot kontynuował lot bez oceny stanu śmigłowca.

Jakie konsekwencje czekają pilota?

− W związku ze zgromadzeniem materiału dowodowego wskazującego na bezpośrednią przyczynę zdarzenia lotniczego zaistniałego w dniu 20 sierpnia 2023 roku w Sarnowej Górze z udziałem policyjnego śmigłowca Black Hawk, wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów, które ogłoszono dowódcy statku powietrznego − poinformował prok. Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej.

Zarzuty dla dowódcy policyjnego Black Hawka po incydencie w Sarnowej Górze

Jak przekazał rzecznik, pilot stanął pod zarzutem tego, że jako funkcjonariusz i pilot nie dopełnił obowiązków służbowych związanych z przelotem, określonych w przepisach prawa lotniczego oraz Instrukcji Operacyjnej Lotnictwa Policji, w wyniku czego doprowadził do uderzenia łopatą wirnika głównego w przewód odgromowy linii wysokiego napięcia, czym sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu powietrznym.

W wyniku zdarzenia powstały szkody w mieniu w kwocie nie mniejszej niż 2,7 mln zł na szkodę Skarbu Państwa oraz Energa Operator S.A., a następnie, jak ustaliła prokuratura, pilot kontynuował lot do Warszawy bez przeprowadzenia oceny zdatności statku powietrznego do dalszego lotu.

− Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia. Treść wyjaśnień będzie procesowo weryfikowana i konfrontowana z pozostałymi dowodami − dodał prok. Maliszewski.

W sprawie przesłuchano dotychczas ponad 40 świadków, uzyskano dwie pisemne opinie biegłych: mechanoskopijną i z zakresu lotnictwa. Prokuratura otrzymała także raport z badania incydentu lotniczego od Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w Poznaniu.

− Prokurator weryfikuje jego tezy, a także dodatkowo zlecił przesłuchanie kolejnych świadków − przekazał rzecznik.

Śledztwo pozostaje w toku. Zostało przedłużone do 21 grudnia 2025 roku. Po wykonaniu zaplanowanych czynności procesowych prokurator podejmie decyzję merytoryczną kończącą postępowanie przygotowawcze. Podejrzanemu grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Okoliczności zdarzenia w Sarnowej Górze

Do incydentu doszło 20 sierpnia 2023 roku w Sarnowej Górze, podczas pikniku wojskowego z okazji 103. rocznicy bitwy pod Sarnową Górą. Policyjny śmigłowiec opuszczający miejsce imprezy po godz. 17 przyczynił się do zerwania fragmentu linii łączącej dwa słupy wysokiego napięcia, która spadła na auta i w miejsce, gdzie w pobliżu stały rodziny z dziećmi. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku