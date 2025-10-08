Udusił znajomego podczas imprezy. Zatrważające szczegóły. Teraz grozi mu dożywocie

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło w Sulejówku. 25 września, 43-letni Adam P. udusił 70-letniego Henryka G. podczas wspólnej libacji. Mężczyźnie postawiono zarzut zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Co dokładnie wydarzyło się tej tragicznej nocy?

Zabójstwo w Sulejówku. Makabra podczas libacji alkoholowej

Do makabrycznego odkrycia doszło 25 września w Sulejówku. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Siedlcach, w godzinach nocnych policja otrzymała zgłoszenie o zwłokach mężczyzny w jednym z domów. Na miejscu funkcjonariusze odnaleźli ciało 70-letniego Henryka G. Wokół panował nieporządek, a ślady wskazywały na spożywanie alkoholu. Początkowo lekarz nie stwierdził obrażeń zewnętrznych, jednak sekcja zwłok wykazała, że mężczyzna został uduszony.

Dopiero oględziny wewnętrzne ciała ujawniły, że Henryk G. został uduszony − informuje Krystyna Gołąbek, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

Adam P. przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie

Śledztwo w sprawie zabójstwa Henryka G. szybko przyniosło rezultaty. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie Adama P., znajomego ofiary, który feralnego dnia pił z nim alkohol. 3 października prokurator przedstawił Adamowi P. zarzut zabójstwa.

Adam P., 43-letni mieszkaniec Sulejówka, podczas przesłuchania w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu − dodaje prok. Gołąbek.

Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, na wniosek prokuratora, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Adama P. na okres 3 miesięcy. Za zabójstwo grozi mu kara co najmniej 10 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim.

Śledztwo trwa. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zbrodni

Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim kontynuuje śledztwo w sprawie zabójstwa Henryka G. Śledczy wyjaśniają motywy działania Adama P. oraz szczegółowe okoliczności zbrodni. Jak informuje prokuratura, w sprawie wykonano liczne czynności procesowe i pozaprocesowe, zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia i sprawcy tej zbrodni.

Źródło: Prokuratura Okręgowa w Siedlcach

