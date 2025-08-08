Ugodziła go nożem w serce. Zapadł wyrok za brutalne zabójstwo

Prokuratura Rejonowa w Gostyninie nadzorowała śledztwo dotyczące zabójstwa, do którego doszło w nocy z 13 na 14 sierpnia 2024 roku w Sendeniu Dużym. Ustalono, że kobieta ugodziła mężczyznę nożem w okolice klatki piersiowej i lewego obojczyka. Ofiara zmarła w wyniku wykrwawienia.

Wyrok za zabójstwo w Sendeniu Dużym. 12 lat za kratami

Sąd Okręgowy w Płocku w dniu 30 kwietnia 2025 roku wydał wyrok w sprawie przeciwko kobiecie oskarżonej o zabójstwo. Sąd uznał ją za winną tego, że w nocy z 13 na 14 sierpnia 2024 roku w Sendeniu Dużym, działając z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia, ugodziła nożem mężczyznę w klatkę piersiową.

Jak informuje Prokuratura Rejonowa w Gostyninie, w wyniku ataku ofiara doznała rany kłutej długości około 16-17 cm, uszkodzenia tkanki podskórnej, mięśnia i II międzyżebrza z nacięciem na głębokości 1-2 mm na brzegu lewego II żebra oraz przekłucia górnego łata lewego płuca, worka osierdziowego i przedniej ściany tętnicy płucnej na długości 10 mm i w konsekwencji jej uszkodzenie, krwiak worka osierdziowego i następową tamponadę serca.

Sąd skazał kobietę na karę 12 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, orzeczono system terapeutyczny wykonywania kary oraz zaliczono oskarżonej okres rzeczywistego pozbawienia wolności od dnia 14 sierpnia 2024 roku. Sąd zobowiązał również oskarżoną do zapłaty oskarżycielce posiłkowej kwoty 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Dlaczego sąd zmienił kwalifikację czynu?

Początkowo oskarżyciel przyjął zamiar bezpośredni zabójstwa. Jednak sąd uznał, że oskarżona działała w zamiarze ewentualnym. Z tego powodu skierowano wniosek o uzasadnienie wyroku do Sądu Okręgowego w Płocku. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, wyrok ostatecznie uznano za zasadny i odstąpiono od wniesienia środka odwoławczego.

Co oznacza „zamiar ewentualny”? Zamiar ewentualny ma miejsce wtedy, gdy sprawca przewiduje możliwość popełnienia przestępstwa i godzi się na to. Oznacza to, że sprawca nie dąży bezpośrednio do popełnienia przestępstwa, ale zdaje sobie sprawę z możliwości jego wystąpienia i akceptuje to.

