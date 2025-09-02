Ukradł komżę z zakrystii. Ubrany jak ministrant zatrzymywał samochody! 19-latek z Ostrołęki zatrzymany po policyjnym pościgu

Zdumiewająca historia rozegrała się w poniedziałek, 1 września. Wszystko działo się na ul. Bohaterów Warszawy. Kierowcy zaczęli dzwonić na policję, bo młody człowiek ubrany jak ministrant zatrzymywał auta. Gdy jeden z kierowców próbował go ominąć, wskoczył mu na maskę! – Funkcjonariusze dojeżdżając pod wskazany adres zauważyli mężczyznę, który chodził po jezdni na czerwonym świetle, a następnie stwarzał realne zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze blokując ruch drogowy. Pojazdy poruszające się po dwóch pasach ruchu zmuszone były do zwolnienia, bądź zatrzymania. Na widok policjantów mężczyzna próbował uciec – przekazał nadkom. Tomasz Żerański z komendy policji w Ostrołęce.

Ukląkł, przeżegnał się i okradł kościelną skarbonę! Pobożny złodziej z Myślenic zatrzymany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Mundurowi szybko zatrzymali uciekiniera. – Okazał się nim 19-letni mieszkaniec Ostrołęki. Uwagę policjantów zwróciło nietypowe ubranie mężczyzny, miał na sobie komżę. Mundurowi pojechali do pobliskiego kościoła, gdzie ustalili, że chwilę wcześniej ostrołęczanin wszedł do świątyni i ukradł z zakrystii komżę – wyjaśnia nadkom. Żerański. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Wkrótce odpowie przed sądem za swoje zachowanie.