Do zatrzymania doszło w czwartek (26 czerwca) w miejscowości Białki, kiedy to policjanci zatrzymali do kontroli samochód marki mercedes, którym kierował Ivan Ch.

W pojeździe, oprócz kierowcy, znajdowało się pięciu mężczyzn. Jak się okazało, tylko jeden z nich, obywatel Afganistanu, posiadał dokument tożsamości. Pozostali mężczyźni, podający się za obywateli Afganistanu i Pakistanu, nie mieli żadnych dokumentów potwierdzających ich tożsamość ani uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Zatrzymani mężczyźni byli w wieku od 19 do 36 lat. W trakcie przesłuchania zeznali, że kilka miesięcy wcześniej przylecieli z krajów swojego pochodzenia do Moskwy, a następnie przedostali się na Białoruś. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy zapłacili nieznanej osobie kwoty od 2 do 7 tysięcy dolarów amerykańskich.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Warszawie wydał wobec zatrzymanych decyzje o zobowiązaniu do powrotu oraz zakazie ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen na okres 3 lat.

Prokurator postawił Ivanowi Ch. zarzut organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Mężczyzna miał działać wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, organizując wbrew przepisom przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez pięciu obywateli Afganistanu i Pakistanu, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium RP.

Sąd Rejonowy w Siedlcach, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za przestępstwo organizowania nielegalnego przekraczania granicy grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

− Prokurator ogłosił Ivanowi Ch. zarzut popełnienia przestępstwa z art. 264 § 3 kodeksu karnego, polegającego na tym, że w okresie od daty bliżej nieustalonej do dnia 26 czerwca 2025 r., w bliżej nieustalonym miejscu, co ujawniono w miejscowości Białki, gmina Siedlce, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi jeszcze osobami, organizował wbrew przepisom przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez pięciu obywateli Afganistanu i Pakistanu, którzy nie posiadali dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej − informuje Krystyna Gołąbek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach.

