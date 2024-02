WIEMY JAK SIĘ CZUJE

Uratowali szczeniaka uwięzionego na Bugu. Rysio pięć dni walczył o życie. „Jest półprzytomny, cały czas śpi”

Takiego finału nikt się nie spodziewał! To właśnie ratownicy z Kołobrzegu uratowali uwięzionego na środku Bugu malutkiego Rysia. Szczeniak przez pięć dni walczył o życie. Maluch trafił już do Fundacji dla Szczeniąt Judyta. − Żyje, jest przytomny. Teraz trzyma go adrenalina, ale sześć dni w lodowatej wodzie, w stresie raczej nie pozostało bez wpływu na jego zdrowie − skomentowali krótko przedstawiciele fundacji.