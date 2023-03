Wiktorek ma tylko połowę serduszka, ale mama kocha go całym sercem. Miłość może nie wystarczyć, by go uratować

Urzędnicy chcą zmienić plan zagospodarowania terenu

Warszawskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego przedstawiło do konsultacji społecznych projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Nowodwory Północne na Białołęce. Pomimo wielu lat pracy nad tym planem, niektóre propozycje przedstawionego projektu wzbudziły wątpliwości a nawet protesty społeczne. Największe kontrowersje wywołała propozycja, żeby część terenów zielonych położonych wzdłuż ul. Ordonówny przeznaczyć na parkingi. Obecnie jest tam szeroki plac z wysokimi drzewami, który jest miejscem okolicznych spacerowiczów.

- W centrum miasta prowadzona jest polityka rozpłytowywania i zazieleniania. Natomiast w dzielnicach peryferyjnych przedstawiane są plany dokładnie odwrotne, czyli zabetonowywania terenów zielonych – powiedział Waldemar Kamiński radny Białołęki i przewodniczący komisji ochrony środowiska w dzielnicy.

Mieszkańcy nie chcą betonozy, urzędnicy mówią, że kiedyś chcieli

Grupa mieszkańców postanowiła zaprotestować i obronić skwer przy Ordonówny przed zabetonowaniem. Zorganizowali spacer konsultacyjny, na który przyszli z plakatami. Złożyli też wniosek w Budżecie Obywatelskim o utworzenie tam parku im. Ordonówny.

Urzędnicy odpowiadają, że w 2011 roku to mieszkańcy chcieli właśnie takich zmian. - Takie ustalenia zostały podjęte w wyniku rozpatrzenia uwag, złożonych do projektu planu w trakcie jego pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu na przełomie marca i kwietnia 2011 roku. W uwagach zarówno mieszkańcy jak i władze dzielnicy wnioskowali o przeznaczenie terenów wzdłuż ul. H Ordonówny pod parkingi – przekazał Artur Szklarczyk z Biura Marketingu Miasta. - Po 12 latach projekt planu został wyjęty z szafy i przedstawiony do kolejnych konsultacji. Rzeczywistość miejska przecież bardzo się zmieniła. Kryzys, pandemia, świadomość zmian klimatycznych wpłynęły na zmianę polityki miasta w odniesieniu do terenów zielonych – odbija radny Kamiński.

Wytną drzewa, posadzą sadzonki

Według stołecznych urzędników jeśli miałoby dojść do zmian na zielonym skwerku to przygotowywany teraz plan nakazuje nasadzenie rzędu drzew oddzielających pobliskie szeregowce od parkingu. Ma być tam również minimum 25 mkw powierzchni zielonej urządzonej co pięć miejsc postojowych. Jednak z pewnością stare dęby pójdą do wycinki.

Protestujący zachęcają do przesyłania wniosków o usunięcie projektu planu parkingu przy ul. Ordonówny do BaiPP. Uwagi można zgłaszać do 16 marca.