Utrudnienia na kolei 05.09.2025. Pociągi pod Warszawą opóźnione. Co się stało?

Przed godziną 5 rano Warszawski Transport Publiczny informował: Z przyczyn technicznych na szlaku Piaseczno – Legionowo do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu pociągów KM. Kursowanie odbywa się ze zmniejszoną częstotliwością.

Od początku kursowania pociągów wprowadzono honorowanie biletów KM w pociągach SKM S3, S4 i S40.

Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej – https://portalpasazera.pl/Opoznienia – czytamy w komunikacie. To z pewnością utrudniło dojazd do pracy i szkoły wielu osobom.

Portalpasazera.pl wskazywał, że po godzinie 9 na satcjach Piaseczno oraz Legionowo nadal występowały kilkuminutowe opóźnienia.