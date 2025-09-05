Utrudnienia na kolei 05.09.2025. Pociągi pod Warszawą opóźnione. Co się stało?

Mateusz Kobyłka
Mateusz Kobyłka
2025-09-05 9:35

Utrudnienia rozpoczęły się w piątek, 5 września, we wczesnych godzinach porannych. Słuzby poinformowały o utrudnieniach w kursowaniu pociągów Pod Warszawą. Co dokładnie się stało i jak duże opóźnienia notują pociągi?

Koleje Mazowieckie

i

Autor: SEBASTIAN WIELECHOWSKI / SUPER EXPRESS / EAST NEWS

Utrudnienia na kolei 05.09.2025. Pociągi pod Warszawą opóźnione. Co się stało?

Przed godziną 5 rano Warszawski Transport Publiczny informował: Z przyczyn technicznych na szlaku Piaseczno – Legionowo do odwołania występują utrudnienia w kursowaniu pociągów KM. Kursowanie odbywa się ze zmniejszoną częstotliwością.

Od początku kursowania pociągów wprowadzono honorowanie biletów KM w pociągach SKM S3, S4 i S40.

Informacje o aktualnych utrudnieniach i opóźnieniach można znaleźć na portalu pasażera PKP PLK S.A., zarządcy infrastruktury kolejowej – https://portalpasazera.pl/Opoznienia – czytamy w komunikacie. To z pewnością utrudniło dojazd do pracy i szkoły wielu osobom. 

Polecany artykuł:

Czeskie koleje wjeżdżają do Polski. Nowe połączenia z Warszawy
Wykolejenie tramwaju przy Polu Mokotowskim w Warszawie

Portalpasazera.pl wskazywał, że po godzinie 9 na satcjach Piaseczno oraz Legionowo nadal występowały kilkuminutowe opóźnienia. 

Polecany artykuł:

Kultowe centrum handlowe zniknie z mapy Warszawy. Wiemy, co powstanie w jego mi…
Najważniejsze numery alarmowe. Czy znasz je na pamięć? Ten QUIZ może kiedyś uratować ci życie
Pytanie 1 z 10
999 – co to za numer?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOLEJE MAZOWIECKIE