Uwaga, pasażerowie. Od soboty nowy etap utrudnień przy budowie tramwaju na Zachodni

Budują tramwaj, zamkną Szczęśliwicką

Prace przy nowej trasie tramwajowej prowadzącej do Dworca Zachodniego wchodzą w nowy etap. W sobotę, 18 kwietnia, prace przeniosą się na skrzyżowanie ze Szczęśliwicką. Są też jednak dobre informacje - tego samego dnia tramwajarze otworzą przejazd ulicą Białobrzeską po obu stronach Bitwy Warszawskiej 1920 r..

Nie będzie natomiast skrętu w lewo z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Białobrzeską, a także zamknięte zostanie połączenie ze Szczęśliwicką po stronie Sokołowskiego „Grzymały”. Objazd będzie prowadził ulicą Białobrzeską.

W związku z kolejnym etapem prac zmieni się – od 18 kwietnia – kursowanie autobusów niektórych linii na Ochocie:

Autobusy nie będą jeździły odcinkiem ulicy Szczęśliwickiej od skrzyżowania z Bitwy Warszawskiej 1920 r. w stronę Sokołowskiego „Grzymały”;

Ruch wróci za to na równoległą do niej ulicę Białobrzeską – otwarty zostanie przejazd przez skrzyżowanie z Bitwy Warszawskiej 1920 r.;

To oznacza, że autobusy linii 157 wrócą na swoją podstawową trasę i z ulicy Kopińskiej będą skręcały w lewo, w Białobrzeską, a potem przez Opaczewską i fragment Szczęśliwickiej dojadą do swojej pętli Szczęśliwice; w drugą stronę będą wyjeżdżać przez ulicę Dickensa, z której skręcą w lewo w Białobrzeską.

Swoje trasy zmienią autobusy linii 154,172 i 184: autobusy 154 i 172 zostaną skierowane na ulicę Białobrzeską – 154 pojadą w nią z Dickensa a 172 z Bitwy Warszawskiej 1920 r. – i dojadą do Sokołowskiego „Grzymały” i swoich tras w Alejach Jerozolimskich; autobusy linii 184 natomiast będą kursowały ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Kiedy zakończenie prac przy tramwaju na Zachodni?

Jednocześnie postępują prace w tunelu tramwajowym pod Parkiem Pięciu Sióstr. Pojawiły się tam już pierwsze płyty torowe. W najbliższych tygodniach przebity zostanie z kolei tunel do konstrukcji podziemnego przystanku na Dworcu Zachodnim.

Wykonawca zakłada, że na przełomie II i III kwartału wróci przejezdność po dwóch jezdniach Alej Jerozolimskich. Roboty na odcinku tunelowym zakończą się natomiast w IV kwartale tego roku, a cała nowa trasa od Grójeckiej do Dworca Zachodniego zostanie otwarta po testach i odbiorach, przeprowadzanych przez służby zewnętrzne.

Trasa tramwajowa połączy Dworzec Zachodni z ul. Grójecką. Tory poprowadzą w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., następnie w tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi. Długość trasy to ok. 1,6 km, z czego ok. 600 m znajdzie się pod ziemią.

Tramwaj do Dworca Zachodniego w Warszawie - grudzień 2025:

18