Uwaga, pasażerowie. Od soboty nowy etap utrudnień przy budowie tramwaju na Zachodni

Kamil Durajczyk
2026-04-16 9:58

Od soboty, 18 kwietnia, mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na kolejny etap utrudnień związanych z budową tramwaju na Zachodni. Prace przeniosą się na skrzyżowanie ze Szczęśliwicką, co wpłynie na kursowanie autobusów miejskich. Mimo to, tego samego dnia otwarty zostanie przejazd ulicą Białobrzeską, co przyniesie pewne udogodnienia.

Trasa tramwajowa do Dworca Zachodniego

Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe

Budują tramwaj, zamkną Szczęśliwicką

Prace przy nowej trasie tramwajowej prowadzącej do Dworca Zachodniego wchodzą w nowy etap. W sobotę, 18 kwietnia, prace przeniosą się na skrzyżowanie ze Szczęśliwicką. Są też jednak dobre informacje - tego samego dnia tramwajarze otworzą przejazd ulicą Białobrzeską po obu stronach Bitwy Warszawskiej 1920 r.. 

Nie będzie natomiast skrętu w lewo z ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Białobrzeską, a także zamknięte zostanie połączenie ze Szczęśliwicką po stronie Sokołowskiego „Grzymały”. Objazd będzie prowadził  ulicą Białobrzeską.

W związku z kolejnym etapem prac zmieni się – od 18 kwietnia – kursowanie autobusów niektórych linii na Ochocie:

  • Autobusy nie będą jeździły odcinkiem ulicy Szczęśliwickiej od skrzyżowania z Bitwy Warszawskiej 1920 r. w stronę Sokołowskiego „Grzymały”;
  • Ruch wróci za to na równoległą do niej ulicę Białobrzeską – otwarty zostanie przejazd przez skrzyżowanie z Bitwy Warszawskiej 1920 r.;
  • To oznacza, że autobusy linii 157 wrócą na swoją podstawową trasę i z ulicy Kopińskiej będą skręcały w lewo, w Białobrzeską, a potem przez Opaczewską i fragment Szczęśliwickiej dojadą do swojej pętli Szczęśliwice; w drugą stronę będą wyjeżdżać przez ulicę Dickensa, z której skręcą w lewo w Białobrzeską.
  • Swoje trasy zmienią autobusy linii 154,172 i 184: autobusy 154 i 172 zostaną skierowane na ulicę Białobrzeską – 154 pojadą w nią z Dickensa a 172 z Bitwy Warszawskiej 1920 r. – i dojadą do Sokołowskiego „Grzymały” i swoich tras w Alejach Jerozolimskich; autobusy linii 184 natomiast będą kursowały ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Kiedy zakończenie prac przy tramwaju na Zachodni?

Jednocześnie postępują prace w tunelu tramwajowym pod Parkiem Pięciu Sióstr. Pojawiły się tam już pierwsze płyty torowe. W najbliższych tygodniach przebity zostanie z kolei tunel do konstrukcji podziemnego przystanku na Dworcu Zachodnim. 

Wykonawca zakłada, że na przełomie II i III kwartału wróci przejezdność po dwóch jezdniach Alej Jerozolimskich. Roboty na odcinku tunelowym zakończą się natomiast w IV kwartale tego roku, a cała nowa trasa od Grójeckiej do Dworca Zachodniego zostanie otwarta po testach i odbiorach, przeprowadzanych przez służby zewnętrzne.

Trasa tramwajowa połączy Dworzec Zachodni z ul. Grójecką. Tory poprowadzą w ciągu ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., następnie w tunelu pod Parkiem Pięciu Sióstr i Alejami Jerozolimskimi. Długość trasy to ok. 1,6 km, z czego ok. 600 m znajdzie się pod ziemią.

Tramwaj do Dworca Zachodniego w Warszawie - grudzień 2025:

Tramwaj do Dworca Zachodniego w Warszawie - grudzień 2025
Plac Zawiszy przyjechał do Warszawy z Krakowa w 121 kawałkach. Pierwszy taki remont tramwajowy w Polsce!
