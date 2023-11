Uwodził kobiety i wprowadzał się do nich. Niesłychane co robił potem!

Warszawa. „Tulipan” ze śródmieścia zatrzymany

Wśród przestępców nie brakuje osób, które wykorzystują zaufanie innych osób. Do policjantów zaczęły zgłaszać się kobiety, które padły ofiarą złodzieja. Sprawca przybierał ten sam model działania. Najpierw rozkochiwał w sobie panie, potem się do nich wprowadzał. Pewnego dnia znikał ze wszystkim, co miało jakąś wartość i tyle go widziano.

W końcu policjanci trafili na ślad przestępcy. Według policji 34-latek ukrywał się w Sokołowie Podlaskim. - Mężczyzna przeprowadzał się do niektórych z nich, po czym jak twierdzą kobiety, okradał je z biżuterii, sprzętu fotograficznego, elektronicznego i innych przedmiotów. 34-latek włamał się także na konto bankowe i wydał nienależące do niego pieniądze. „Fanty” sprzedawał przypadkowym osobom za pośrednictwem internetu albo w lombardach. W ten sposób okradzione kobiety straciły blisko 16 000 złotych – informuje podinsp. Robert Szumiata ze śródmiejskiej policji. Zatrzymany przyznał się do wszystkiego. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia.