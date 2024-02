Uwziął się na znajomą. Robił jej paskudne rzeczy, do czasu aż nie został zatrzymany

Pozwolili dziecku umrzeć z poparzenia. 4-letni Leoś wpadł do brodzika z wrzątkiem i umarł w męczarniach

Ruszyły zmasowane kontrole Polaków. Już pukają do domów w całym kraju. Czy trzeba im otwierać?

Sochaczew. Podejrzany o stalking usłyszał zarzut

Do sochaczewskiej policji wpłynęło zgłoszenie o uporczywym nękaniu 27-letniej mieszkanki powiatu. Z relacji kobiety wynikało, że mężczyzna, którego zna, nie dawał jej spokoju – pojawiał się w miejscach, gdzie przebywała, śledził ją, a także wysyłał niepokojące wiadomości do osób z jej najbliższego otoczenia i groził jej. Takie zachowanie wywołało u pokrzywdzonej uczucie ciągłego zagrożenia i niepewności.

Sytuacja zaostrzyła się, kiedy stalker pojawił się pod domem kobiety, co skłoniło ją do wezwania policji. Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia. Trafił do aresztu.

Zatrzymany szybko został przesłuchany i usłyszał zarzuty za swoje nikczemne działania. Prokuratura, mając na uwadze dobro pokrzywdzonej oraz konieczność zapewnienia jej bezpieczeństwa, zdecydowała się na zastosowanie wobec niego środków zapobiegawczych.

Ostrzeżono go, że każde naruszenie tych zasad będzie skutkować surowszymi konsekwencjami, w tym możliwością tymczasowego aresztowania.