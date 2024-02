Wiemy, kiedy rowery Veturilo wrócą na ulice Warszawy. Jest spore zaskoczenie

Protest rolników na Mazowszu. Zablokowali wjazd do Warszawy. Wielki korek w Wilanowie

Veturilo, czyli Warszawski Rower Publiczny od swojego pojawienia się w stolicy w sierpniu 2012 roku wziął szturmem warszawskie ulice. To największy tego typu system w naszej części Europy. Co roku korzystają z niego miliony osób. W Warszawie przybywa dróg rowerowych, co tylko zwiększa popularność Veturilo.

Co roku mieszkańcy zastanawiają się, czy w związku z rosnącymi cenami Veturilo też podrożeje. Dla wszystkich mamy dobrą wiadomość. Jak wynika z cennika, który jest aktulany od 30 października ubiegłego roku, ceny pozostają bez zmian. Tak samo jak w poprzednich latach pierwsze 20 minut jazdy jest darmowe. Jeśli w tym czasie zdążymy przejechać od stacji do stacji, to system nie naliczy opłat. Pierwsze 60 min kosztuje 1 zł, kolejne 3 zł, trzecia godzina 5 zł a każda powyżej 7 zł. Cenni ten dotyczy zwykłych rowerów.

Od jakiegoś czasu dostępne są też rowery elektryczne. Jazda nimi jest nieco droższa. Tak samo jak w standardowych pierwsze 20 min jest bezpłatne. Godzina kosztuje 6 zł, a każda kolejna 14 zł. W tym roku sezon na wypożyczanie będzie bardzo długi. Z rowerów będzie można korzystać już od 1 marca. Ostatnim dniem na przejażdżkę będzie 30 listopada.

