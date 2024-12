Kradzione porsche w podziemnym parkingu. Zatrzymany 41-latek. Wpadł, gdy wsiadał do auta

Warszawa to jedno z najnowocześniejszych miast w naszym kraju, które może pochwalić się między innymi kilkoma pięknymi i monumentalnymi wieżowcami. Niemalże każdy kojarzy Varso Tower, Warsaw Spire czy Pałac Kultury i Nauki - to wręcz symbole stolicy, które tworzą ją od lat i nadają charakteru. Choć wysokich budynków nie brakuje, to okazuje się, że lada moment w centrum stanie kolejny drapacz chmur.

193-metrowy budynek należący do firmy Golden Star Group miał powstać już lata temu, lecz kryzys finansowy uniemożliwił realizację. Teraz jednak - jak się okazuje - inwestor uzyskał pozwolenie na budowę i pojawiły się pierwsze wizualizacje.

Kolejny wieżowiec w centrum stolicy. Drapacz chmur dołączy do warszawskich wież WTC

Nowy wieżowiec ma powstać w samym centrum stolicy, bo na narożniku Alej Jerozolimskich i ulicy Chałubińskiego. Wysoki na blisko 200 metrów budynek ma pełnić różne funkcje - w środku znajdziemy w przyszłości najprawdopodobniej m.in. przestrzenie biurowe, hotelowe oraz apartamenty, więc inwestorzy - jak widać - chcą w pełni wykorzystać potencjał komercyjny obiektu.

Lilium Tower, bowiem taką nazwę ma nosić drapacz chmur, na wizualizacjach przedstawia się naprawdę obiecująco. Jeśli jesteście ciekawi, jak ma wyglądać budynek, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.