Warszawa to miasto, które każdego roku przyciąga do siebie wielu. Stolicę Polski chętnie odwiedzają turyści z kraju oraz zza granicy, bowiem to wyjątkowa miejscowość z ciekawą historią oraz ogromem atrakcji, więc trudno o nudę. Co ciekawe, dla części społeczeństwa to jednak nie tylko miejsce idealne do wakacyjnego wypoczynku, ale również świetna lokalizacja do życia. Na początku 2024 roku mieszkało tam ponad 1,8 mln osób, co stanowiło ok. 33 proc. ludności woj. mazowieckiego, więc to naprawdę sporo. Do miasta przeprowadzają się w szczególności ludzie młodzi, którzy studiują bądź chcą rozpocząć karierę, tym samym decydują się na wynajem mieszkań, bowiem zakup na początku ich drogi jest zbyt kosztowny. Jak więc przedstawiają się ceny?

Ceny nowych mieszkań w Warszawie. Na zakup trzeba sporo odłożyć

W ostatnim czasie portal Rynekpierwotny.pl opublikował zestawienie cen metra kwadratowego mieszkania w Warszawie na przestrzeni 8 lat. Okazuje się, że w centrum stolicy w IV kwartale 2016 roku cena za metr kwadratowy mieszkania wynosiła 9 717 zł, w 2020 było to już 16 616 zł, natomiast w III kwartale 2024 roku 41 187 zł.

Jak widać więc, wartości te poszły diametralnie w górę, a ciekawym zjawiskiem jest na pewno to, iż w 2016 roku wcale nie Śródmieście było najdroższe, a Praga-Północ, gdzie wówczas za jeden metr kwadratowy płaciliśmy 10 103 zł. Jesteście ciekawi kwot w innych dzielnicach? Dokładne zestawienie znajduje się w galerii zdjęć poniżej.