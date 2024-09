i Autor: Shutterstock

Szok!

Warszawa opanowana przez niebezpieczne pasożyty! Ekspert podał przyczynę

To już oficjalne! Warszawa zmaga się z poważnym problemem - miasto opanowały groźne pasożyty, które zaczęły nie tylko zagrażać mieszkańcom, ale i utrudniają im codzienne życie. Eksperci alarmują i wyjaśniają prawdopodobne przyczyny pojawienia się niechcianych pasożytów w stolicy. To może was zaskoczyć!