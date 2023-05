W Parku Skaryszewskim będzie jaśniej i bezpieczniej! Drogowcy wymienią wszystkie latarnie

Park Skaryszewski to oaza spokoju

Zabytkowy Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego w 2009 roku uzyskał tytuł Najpiękniejszego Parku w Polsce oraz trzecią lokatę w konkursie Najpiękniejszy Park w Europie. Nic dziwnego, ponieważ na 58 hektarach znajdują się stawy, jeziora, lasy, place zabaw, łąki a nawet wodospad. Można tam uciec od miejskiego zgiełku, który panuje na Pradze-Południe i zatracić się w pięknie przeróżnych gatunków ptaków i roślin.

W nocy jest nieprzyjemnie i niebezpiecznie

Niestety gdy zapada zmrok tak pięknie już tam nie jest. Stare oświetlenie, wykonane z betonowych latarni ze zwykłymi „domowymi” żarówkami, skutecznie odstrasza od wieczornych spacerów po parku. Wielokrotnie pisaliśmy o tym, że jest tam niebezpiecznie. Raz policjanci znaleźli tam zwłoki. Atakował tam również nożownik. Postanowiliśmy zapytać warszawski Zarząd Zieleni, czy planuje jakieś zmiany w parku. Jak się dowiedzieliśmy, za fatalne oświetlenie parku odpowiada Zarząd Dróg Miejskich, który ma jednak dla nas dobre wieści.

Drogowcy obiecują wymianę oświetlenia

- Będziemy niedługo ogłaszać przetarg na modernizację oświetlenia. Wybrany wykonawca będzie miał pół roku na wszystkie prace – zapewnił nas Jakub Dybalski, rzecznik ZDM.

Chodzi o pełną wymianę oświetlenia, czyli słupy, oprawy (nowe będą LEDowe) i okablowanie. Dodatkowo drogowcy wybudują oświetlenie Ogrodu Różanego i Ogrodu Daliowego. Modernizację przejdzie główna aleja parku. - Tutaj zmienimy nawierzchnię tak, by latarnie ustawić w środku alei, a nie na krawędziach, bo tu gdzie stoją teraz korzenie drzew są zbyt stare i grube, by uniemożliwić prace związane z kablami zasilającymi bez ich uszkodzenia – dodał Dybalski. Prace mają być wykonywane przy zachowaniu specyfiki miejsca i we współpracy z konserwatorem zabytków.

