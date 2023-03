W płonącej odzieży wskoczył do pobliskiej rzeki. Wcześniej podpalił salon gier

Pożar kamienicy w Sierpcu

W nocy z soboty na niedzielę (11/12 marca) przy ul. Płockiej w Sierpcu doszło do pożaru kamienicy. Na miejscu z ogniem walczyło sześć zastępów straży pożarnej. Czynności prowadzili również policjanci, którzy pomogli ewakuować mieszkańców kamienicy oraz zabezpieczyli teren wokół płonącego budynku. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Mundurowi od razu przystąpili do ustalania przyczyn pożaru. Zebrane przez nich informacje wskazywały, że było to podpalenie!

Sfrustrowany 34-latek podpalił kamienicę

Ustalenia policjantów doprowadziły ich do 34-letniego mieszkańca Sierpca. - Po tym, jak przegrał na maszynach kilkadziesiąt tysięcy złotych, kupił na pobliskiej stacji paliw substancję łatwopalną, po czym wrócił do miejsca, gdzie stracił swoje pieniądze. W pomieszczeniu rozlał ciecz i ją podpalił - przekazała asp. Katarzyna Krukowska z sierpeckiej policji.

Sfrustrowany mężczyzna nie zachował jednak ostrożności i ogniem zajęło się również jego ubranie. 34-latek w płonącej odzieży wskoczył do pobliskiej rzeki!

- Po ugaszeniu ubrania poszedł do swojego kolegi, który zaniepokojony stanem zdrowia znajomego, na miejsce wezwał pogotowie. Obrażenia sprawcy podpalenia były na tyle poważne, że został on przewieziony do specjalistycznego szpitala - poinformowała asp. Katarzyna Krukowska.

Gdy tylko stan zdrowia mężczyzny się poprawi, odpowie on za podpalenie budynku, za które grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.