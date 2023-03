Ksiądz Rafał K. znęcał się nad uczniem podczas religii! Wstrząsające ustalenia prokuratury

Ksiądz znęcał się nad uczniem w Makowie Mazowieckim

O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy w grudniu minionego roku. Uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie Mazowieckim ukradkiem nagrała szokujące zachowanie katechety prowadzącego lekcje religii. Widać na nim, jak ks. Rafał K. przyciska 15-letniego chłopca do ławki i wykręca mu ręce! Słychać też fragment rozmowy:

- Przeproś! - mówi ksiądz do ucznia, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki.

- Nie przeproszę - odpowiada uczeń.

- Przeproś Pana Boga! - rzuca dalej ksiądz, wykręcając chłopcu ręce.

- Nigdy - mówi nastolatek.

Wówczas ksiądz oznajmia: idziemy do pani dyrektor.

Sprawa trafiła na policję. Zainteresowała się nią również prokuratura, która postawiła księdzu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej.

Akt oskarżenia wobec ks. Rafała K.

We wtorek, 14 marca, Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce poinformowała, że zakończyło się śledztwo w sprawie ks. Rafała K., który podczas lekcji religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Ks. Jana Twardowskiego w Makowie Mazowieckim naruszył nietykalność cielesną 15-letniego ucznia Radosława S. Ustalenia śledczych są wstrząsające!

"W toku śledztwa ustalono, że w dniu 9 grudnia 2022 r. ksiądz Rafał K. prowadził lekcję religii w jednej z klas w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim. Katecheta prowadził rozmowę z uczniami na tematy religijne. Przekazał uczniom obrazek z figurą Jezusa i polecił pokolorować. W zamian uczniowie mieli otrzymać słodycze. Obrazek taki otrzymał również uczeń Radosław S. Chłopiec odmówił pokolorowania obrazka. Stwierdził, że Bóg nie istnieje, a on nie wierzy w Boga. Używał przy tym słów wulgarnych. Ksiądz zareagował agresywnie. Użył wobec ucznia siły fizycznej, przycisnął głowę chłopca do blatu ławki, wykręcał mu ręce, przycisnął przedramieniem jego szyję, uderzył kolanem w brzuch" - przekazała Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w oficjalnym komunikacie.

Jak czytamy dalej, zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił przedstawić duchownemu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej ucznia. "Ksiądz nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień" - przekazała prokuratura.

Za przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.