Ksiądz Rafał z Makowa Mazowieckiego znęcał się nad uczniem, wszystko się nagrało. Jest decyzja prokuratury!

Maków Mazowiecki. Ksiądz miał znęcać się nad uczniem. Jest decyzja prokuratury

Nagranie z lekcji religii trafiło do sieci w grudniu 2022 r. Widać na nim, jak katecheta przyciska głowę chłopca do ławki i wykręca mu rękę. W ten sposób próbował zmusić ucznia szkoły specjalnej do „przeproszenia Pana Boga”. Całe zajście nagrała ukradkiem jedna z uczennic. Wideo trafiło do redakcji TVN, portal jako pierwszy nagłośnił tę sprawę. Wideo wzbudziło powszechne oburzenie, a sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy przesłuchali innych uczniów. We wtorek (31 stycznia) podali nowe informacje. - Ksiądz Rafał K. został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu. Usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej – powiedziała prok. Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Zachowanie księdza może wielu zszokować. - Ksiądz nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień – powiedziała prok. Łukasiewicz. Za zarzucany mu czyn może grozić nawet rok pozbawienia wolności.

Do sprawy tuż po ujawnieniu sprawy odniosła się kuria biskupia. - W związku z sytuacją, która miała miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Makowie Mazowieckim, informuję, że biskup płocki niezwłocznie spotka się z księdzem katechetą oraz dyrekcją tej placówki. Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć – odpowiedziała na nasze pytania w grudniu rzeczniczka Kurii Diecezji Płockiej Elżbieta Grzybowska.