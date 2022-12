Maków Mazowiecki. Ksiądz musi przeprosić dziecko

Nie milkną echa skandalu, który wybuchł po opublikowaniu nagrania z lekcji religii w makowskim ośrodku. Ksiądz, który przyduszał nastolatka do ławki i wykręcał mu ręce poniesie surowe konsekwencje. W czwartek (15 grudnia) brutalny kapłan został wezwany do biskupa płockiego. - Biskup spotkał się z księdzem katechetą oraz dyrektor tej placówki. Sprawę konsultował również z innymi osobami – informuje rzeczniczka kurii dr Elżbieta Grzybowska. Rzeczniczka wyjaśniła, jaką karę otrzymał katecheta. - Biskup udzielił nagany kanonicznej, wycofał misję kanoniczną do nauczania religii oraz zobowiązał duchownego do osobistych przeprosin ucznia – przekazała. Kuria zadeklarowała też pomoc poszkodowanemu chłopcu oraz innym uczniom, którzy byli świadkami zdarzenia.

Prokuratura wciąż gromadzi materiały dowodowe i zeznania świadków. - Zostało wszczęte śledztwo. W charakterze przesłuchaliśmy świadka matkę małoletniego pokrzywdzonego Agnieszkę K. oraz Martę G., matkę uczennicy, która nagrała zdarzenie. Przesłuchano również w charakterze świadka uczennice Wiktorią G, która potwierdziła, że nagrywała całe zdarzenie. Małoletnia zeznała, że pokrzywdzony miał narysować postać matki Boskiej, ale odmówił, twierdząc, że nie wierzy w Boga i używał przy tym słów wulgarnych – przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz. Księdzu może grozić nawet rok więzienia.

