W PRL-u stołowali się tu premierzy i astronauci. Dawna perła Warszawy dziś straszy mieszkańców

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc na mapie gastronomicznej Warszawy. Gościli tu politycy, zagraniczne sławy i przedstawiciele elity. Dziś budynek stoi pusty, porzucony i zapomniany, a jego widok budzi niepokój. Co doprowadziło do upadku miejsca, które w okresie PRL-u błyszczało luksusem?