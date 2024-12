W tej masce wdarł się do mieszkania. Sprytny plan spalił na panewce. Zatrzymano włamywacza z Lesznowoli

Włamywacz w masce zatrzymany

Dzięki zgłoszeniu policjantom udało się na gorącym uczynku zatrzymać włamywacza, który wdarł się do jednego z mieszkań w Lesznowoli i ukradł pieniądze. 40-letni Chińczyk założył na twarz przerażającą maskę "staruszka" mając nadzieję, że dzięki temu nikt go nie rozpozna. Dodatkowo mundurowi znaleźli przy nim pęk gładkich kluczy z wkładkami służącymi do otwierania zamków.

Usłyszał zarzut

To nie koniec obciążających dowodów. 40-latek miał przy sobie ukradzione skarbonki z pieniędzmi. Został objęty policyjnym dozorem. Usłyszał zarzut dokonania kradzieży z włamaniem.

- Policjanci zajmą się teraz sprawdzeniem, czy to jedyne włamanie, które mężczyzna ma na swoim koncie. Sprawa ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie - informuje st. asp. Magdalena Gąsowska.