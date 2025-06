W trakcie czytania ogłoszeń parafialnych ksiądz zrugał sąsiada! "Człowiek ma rozum". Kuria weszła do akcji

Sąsiada jeszcze raz proszę o zamykanie gęsi i kur, które podchodzą do kościoła, szpecą teren kościelny, atakują ludzi; były już skargi ludzi w tej sprawie. Na ulicy rzucają się na samochody. Nie wolno tak postępować [...] Proszę też zadbać o pieski wypuszczane luzem, które rzucają się na samochody w czasie jazdy [...] Zwierzę jest stworzeniem nierozumnym, ale człowiek ma rozum i za to jest odpowiedzialny. Chyba ksiądz nie powinien o tym przypominać, to i tak jasne - mówił kapłan, czytamy na portalu o2.pl.