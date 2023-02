W Polsce przybywa dziewic! Tego się nie spodziewaliście, Warszawa wysoko w rankingu

Pisaliśmy już, o wyraźnym kryzysie powołań w kościele katolickim. Szczególnie problem widać było w ubiegłym roku w seminarium diecezji warszawsko-praskiej. W pierwszym terminie zgłosiło się do niego jedynie 4 kandydatów. Uczniowie masowo rezygnują z lekcji religii w szkołach. Okazuje się jednak, że z drugiej strony co raz więcej osób wybiera służbę kościołowi. I nie chodzi tu o zakładanie habitu czy sutanny.

Panie, które chcą poświęcić się Bogu mogą stać się konsekrowanymi dziewicami. Aplikują o wstąpienie do „Ordo Virginum”. Kobiety te zostają "mistycznie poślubione Chrystusowi". Najpierw muszą jednak spełniać rygorystyczne warunki. - Do konsekracji można dopuszczać dziewice żyjące w świecie, które nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości, według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim - czytamy na stronie konsekrowane.org. Kandydatka pragnąca przyjąć konsekrację zwraca się bezpośrednio do biskupa, przedstawiając prośbę o rozeznanie i konsekrację oraz opinię księdza proboszcza, życiorys i świadectwo chrztu. Ostateczną decyzję podejmuje biskup. Czym zajmują się konsekrowane dziewice? - Oddają się pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie. Nieustannie wielbią Ojca Niebieskiego i wypraszają zbawienie świata - informuje katolicki portal. Według danych ze stycznia 2023 r. w Polsce żyje 398 dziewic konsekrowanych, a ich liczba co roku rośnie. W ubiegłym roku w stan ten wstąpiły 33 panie.