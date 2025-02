"Budowa tunelu to wielka sprawa". Mieszkańcy Warszawy czekają na pilną inwestycję

Warszawa. Wypił litr płynu do spryskiwaczy. Na nodze miał rany od piły łańcuchowej

Rembertów torami podzielony. W godzinach szczytu przejazdy są częściej zamknięte niż otwarte

Rembertów to dzielnica, w której infrastruktura drogowa nie nadąża za rosnącymi potrzebami mieszkańców. Ogromnym utrudnieniem są przejazdy kolejowe na ul. Marsa i Chełmżyńskiej, które w godzinach szczytu zamykane są nawet co kilka minut. Nadzieją na poprawę sytuacji jest budowa wiaduktu nad torami kolejowymi na ul. Chełmżyńskiej oraz budowa tunelu od ul. Marsa do ul. Chruściela "Montera".

Urzędnicy poinformowali właśnie o otwarciu ofert w przetargu na budowę tunelu pod torami kolejowymi. Ta długo wyczekiwana inwestycja ma połączyć Nowy i Stary Rembertów, zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz skrócić czas przejazdu przez linię kolejową nr 2.

− Tunel jak najbardziej jest potrzebny. Rozładowałby korki na Marsa i Cyrulików, bo wiadukt na Żołnierskiej przejmuje tych, co jadą do Ząbek, Zielonki czy nawet Nowego Dworu Mazowieckiego, więc tam też są korki − tłumaczy Jarosław Misztal (67 l.), zawodowy taksówkarz.

W ramach przetargu wpłynęły dwie oferty. Firma Budimex zaproponowała realizację inwestycji za około 154,6 mln zł, natomiast firma INTOP zaoferowała wykonanie prac za 134,7 mln zł. Wybór wykonawcy nastąpi po dokładnym sprawdzeniu dokumentów. Zgodnie z planem, budowa potrwa 29 miesięcy od podpisania umowy. Sytuacja powinna jednak ulec poprawie już pod koniec 2025 roku - to właśnie wtedy otwarty ma zostać nowy wiadukt wzdłuż ul. Chełmżyńskiej.

Jak będzie wyglądać nowa inwestycja?

Nowa droga z tunelem rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Marsa i Ilskiego, gdzie powstanie rondo. Tunel, przebiegający pod torami kolejowymi i ul. Cyrulików, będzie posiadał jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu. Znajdą się w nim przystanki autobusowe, które zostaną skomunikowane z przejściami podziemnymi prowadzącymi na peron kolejowy. Wyjazd z tunelu znajdzie się w al. Chruściela "Montera", w rejonie ul. Strażackiej. Na skrzyżowaniu ul. Cyrulików z al. Chruściela "Montera" także powstanie rondo.

Projekt obejmuje nie tylko budowę tunelu, ale także modernizację okolicznych ulic. Powstanie nowy odcinek ul. Bellony, a ulica Marsa i Bellony na odcinku od ul. Pociskowej do nowego ronda staną się jednokierunkowe z możliwością ruchu rowerowego.

− Dotrzymujemy słowa, które daliśmy mieszkańcom Rembertowa. Konsekwentnie realizujemy obietnice budowy bezkolizyjnych, bezpiecznych przejazdów przez linię kolejową. Wiadukt w ul. Chełmżyńskiej już powstaje – prace postępują zgodnie z planem i wiadukt ma być gotowy pod koniec tego roku. Dzisiejsze otwarcie ofert w przetargu na budowę tunelu w ul. Marsa to ważny etap w realizacji drugiej tego typu inwestycji na terenie dzielnicy Rembertów. Działamy skutecznie – Warszawa staje się jeszcze bardziej przyjazna dla mieszkańców − tłumaczył sam Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Mieszkańcy Rembertowa czekają na realizację projektu z dużą nadzieją. − To ogromna zmiana, która może ułatwić życie wielu osobom − mówią zgodnie. Pozostaje czekać na wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac.