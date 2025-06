Wakacje bez ekranu w zielonej oazie pod Warszawą. Barwne pokazy, park wodny i wycieczki rowerowe

Brak planu na wakacje? Julinek Park zaprasza

Są takie miejsca, do których dzieci chcą wracać, a dorośli mogą choć na chwilę oderwać się od codzienności i zanurzyć w beztroskim świecie. Jednym z nich jest właśnie Julinek Park, który już od dekady łączy rodzinny wypoczynek na łonie przyrody z aurą cyrkowej magii. Wśród drzew i licznych ścieżek rowerowych, w otoczeniu zieleni można zanurzyć się w kolorowy świat spektakli, wodnych zabaw w strefie wodnej i kreatywnych warsztatów.

Wodny raj i cyrkowa arena

Julinek Park to przestrzeń, w której można jednocześnie bawić się, odpoczywać, zjeść coś pysznego, odkryć nową pasję i poczuć się jak dziecko – niezależnie od wieku. To kompozycja kolorów, ruchu, śmiechu i kreatywności. W upalne dni – wskakujcie do strefy wodnej: brodziki dla najmłodszych, baseny i fontanny dla starszych oraz wygodne leżaki dla rodziców.

W weekendy jeszcze więcej frajdy gwarantują Piana Party – pełne energii, śmiechu i rodzinnej radości. A gdy lato zaskoczy chmurami, nie szkodzi – Julinek oferuje spektakle cyrkowe, warsztaty oraz zabawy z animatorami w stałych arenach.

Cyrkowa magia od pierwszego dnia wakacji dzieje się tu codziennie, w tygodniu od 10:00 do 18:00, a weekend o godzinę dłużej.

Atrakcje Julinek Parku:

Strefa wodna z basenami i fontannami

Spektakle cyrkowe

Warsztaty kreatywne

Zabawy z animatorami

Piana Party w weekendy

Aktywnie w Kampinosie – rowerem przez leśne szlaki

Dla miłośników ruchu to istny raj – Julinek Park posiada wypożyczalnię rowerów oferującą m.in. 25 jednośladów, przyczepki i foteliki dziecięce. Wprost stąd prowadzi specjalna brama do Kampinoskiego Parku Narodowego, skąd wystartują wycieczki trasami o długości od 25 do ponad 30 km – przez las, wydmy i leśne polany. Oczywiście dostępne są także piesze szlaki. W sumie możecie odkryć około 360 km ścieżek pieszych oraz 200 km rowerowych – to znakomita baza do aktywnych weekendów i wakacyjnych wypadów.

Julinek Park to także miejsce idealne na spontaniczne wizyty – można po prostu wpaść na popołudniową porcję zabawy lub zaplanować cały dzień pełen atrakcji. Doskonałą opcją jest bilet sezonowy – standardowy, umożliwiający nielimitowane wejścia od poniedziałku do soboty. Przygotowano też „bilet na niepogodę” za jedyną złotówkę.

Jeśli marzysz o wakacjach z noclegiem „tuż obok” atrakcji, możliwy jest pobyt w B&B Julinek Park. Komfortowy nocleg, pyszne śniadanie, wieczorne ogniska, zniżki na wejściówki i możliwość spędzenia więcej czasu na miejscu – to wszystko czeka na gości, którzy chcą spędzić tu weekend lub tydzień.