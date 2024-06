Błyskawiczna akcja policji uratowała mu wzrok! „Prosił o pomoc w dotarciu do szpitala”

Władze stolicy dbają o swoich mieszkańców i w tym roku także postanowiono zorganizować warszawskie kocykowanie. Akcja podczas ubiegłych wakacji zachwyciła wielu, więc tym razem z pewnością też tak będzie. Czym jednak jest całe wydarzenie? To darmowe i plenerowe przedsięwzięcie skierowane do najmłodszych mieszkańców i ich opiekunów. Najczęściej imprezy odbywają się w miejskich parkach, gdzie na uczestników czeka ogrom atrakcji. Przedstawienia, warsztaty tematyczne czy wspólne zabawy to tylko początek.

Tegoroczne spotkania dla najmłodszych warszawiaków odbędą się kolejno 30 czerwca, 7 lipca, 21 lipca, 11 sierpnia, 25 sierpnia i 1 września. Wydarzenia będą miały miejsce w sześciu lokalizacjach, a pierwsze, które nadchodzi wielkimi krokami, odbędzie się na terenie parku Pole Mokotowskie. Jak wygląda harmonogram? Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Warszawskie kocykowanie 2024: harmonogram na 30 czerwca

Dokładnie 30 czerwca od godziny 12:00 w parku Pole Mokotowskie rozpocznie się zabawa w ramach warszawskiego kocykowania 2024. Co będzie się działo w ciągu dnia? Jakie atrakcje przyszykowali organizatorzy? Oto harmonogram:

12:00 Teatr Prima – przedstawienie "Lwi Król",

14:00 Teatr Akademia Rozwoju Artystycznego - przedstawienie "Językiem zwierząt",

12:30 Warsztat tworzenia origami – zwierzęta,

13:00 Zabawa w tworzenie zwierząt z papierowych rozet,

14:30 Warsztat tworzenia i zdobienia domków dla ptaków,

13:30 Warsztat eko - tworzenie szarpaków i gryzaków dla czworonogów oraz zabawy pacynkami, kolorowanka XXL, tor przeszkód dla czworonogów,

15:00 spacer ekologiczny "PARKOWELOVE" po parku Pole Mokotowskie.