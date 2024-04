Warszawa. Odnowione Pole Mokotowskie przypomina Central Park w Nowym Jorku

Pole Mokotowskie w Warszawie przeszło niesłychaną metamorfozę. Przez ostatnie lata było w przebudowie, która pochłonęła zawrotne 40 mln złotych. Oficjalnie park oddano do użytku w grudniu 2023 roku.

Przez okres prowadzenia prac budowlanych góry piachu, wystające rury czy metalowe płoty nie sprzyjały relaksującym spacerom po Polu Mokotowskim. Wiosną 2024 roku to się zmieni. Rośliny zakwitły i nareszcie w pełnej krasie widać efekt remontu.

Mieszkańcy Warszawy są zachwyceni i tego nie ukrywają. Po zdjęciami w mediach społecznościowych miasta stołecznego nie brak pochwał. Porównują Pole Mokotowskie do Central Parku w Nowym Jorku.

Dzisiaj byłam na spacerze. Na Polach bliżej metra Politechnika królują kwitnące drzewa owocowe na drugich morze różnych odmian tulipanów . Zachęcam do spacerów. Jest bajkowo.

Warszawa zmienia się w Nowy York

Zupelnie Central park w NY

Warszawski mini Central Park :)SUPER! oby więcej miejsc zielonych lub nasadzień drzew w betonie:)

Pole Mokotowskie po remoncie. Co się zmieniło?

"Główna zmiana to naturalizacja stawów. Zamiast 16 tys. mkw betonu mamy nowy układ wodny z roślinnością szuwarową, który daje schronienie zwierzakom. Do tego drewniane podesty, nowe nasadzenia i miejsca do aktywnego spędzania czasu. Jest plenerowa siłownia, miejsce dla rolkarzy, stojaki na rowery i pniaki do wspinaczki. Jest ogród biocenotyczny i sensoryczny, dwa oczka wodne dla czworonogów i nawet hotele dla owadów. I kwiaty! Dużo pięknych, kolorowych okazów" - tak zmiany opisuje miasto.

