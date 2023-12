Nowe oblicze parku na Mokotowie. Hotele dla owadów, nowe ławki i brak betonu!

Burmistrz Grzegorz wyznał tajemnicę, którą skrywał od lat. W to miejsce przychodzi, jak najdzie go ochota!

Najważniejszym elementem inwestycji było rozbetonowanie i zazielenienie dużego stawu w centralnym miejscu parku oraz przygotowanie zupełnie nowej dzikiej przyrody. − Poza nowymi nasadzeniami w parku jest jeszcze więcej możliwości do uprawiania sportu i rekreacji. Stworzyliśmy przyjazne miejsca do wypoczynku − mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W śródmiejskiej części, zaraz obok Politechniki Warszawskiej, powstała strefa z przeszkodami do ewolucji dla rolkarzy. W parku pojawiła się również siłownia, stojaki na rowery czy naturalne elementy do rekreacji, takie jak: pniaki do wspinaczki. Spektakularną zmianę przeszedł również teren wokół fontanny, gdzie ułożono ozdobne płyty z labradorytu.

W parku nie zabrakło również nowych ławek i platform do siedzenia, pojawiły się też nowe latarnie i kosze na śmieci. Postawiono dwie toalety automatyczne. Najciekawszą nowością mogą być hotele dla owadów, które ustawiono na polanach.

− Chcemy, by te ulubione miejsca były piękniejsze. W tym parku ludzie spędzają czas w bardzo różny sposób. Przychodzą tu osoby z małymi dziećmi, ludzie starsi, osoby uprawiające sport, mieszkańcy ze zwierzętami. I dla wszystkich jest tutaj miejsce − dodaje Ewa Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady Warszawy.

Metamorfoza parku na Polu Mokotowskim kosztowała 40 milionów złotych.