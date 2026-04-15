Wakacyjne pociągi ruszą z Warszawy. Pasażerów zabierze kultowy "Słoneczny" i Pendolino

Pendolino zawiezie turystów z Warszawy do Ustki

Wiceprezes PKP S.A. Dariusz Grajda podkreślił owocną współpracę PKP Intercity z Kolejami Mazowieckimi przy tworzeniu oferty na lato 2026. Wspólne działania obu spółek mają ułatwić podróżnym planowanie letniego wypoczynku.

- Tak ułożony rozkład jazdy, w którym jeden przewoźnik dociera do Ustki w godzinach południowych, a drugi w godzinach wieczornych, stanowi rozwiązanie proklienckie - daje pasażerom realny wybór, elastyczność planowania podróży i zwiększa dostępność tego atrakcyjnego dla nas wszystkich regionu turystycznego - powiedział.

Szybkie składy zaczną kursować nad Bałtyk od 27 czerwca. Stanie się to możliwe dzięki wydłużeniu codziennej trasy pociągu łączącego Bielsko-Białą z Gdynią, który po drodze mija Katowice oraz stolicę. Według wstępnych założeń pasażerowie dotrą nad morze około godziny 20:30, a kurs powrotny rozpocznie się około 7:30. Szczegółowy rozkład jazdy poznamy w maju. Jak wynika z informacji PKP Intercity, szacowany najkrótszy czas przejazdu między Warszawą a Ustką to około pięć godzin. Sprzedaż biletów ruszy w połowie maja. Ich ceny na trasie Warszawa - Ustka w klasie drugiej mają rozpoczynać się od 59 zł.

Pociąg "Słoneczny" wraca na tory

Stołeczni podróżni zyskają również alternatywę w postaci legendarnego już połączenia. Pociąg "Słoneczny" wyjedzie na tory każdego dnia trwania letnich wakacji. Skład opuści stację Warszawa Zachodnia po godzinie 6:00, aby minąć tablicę z napisem "Ustka" tuż po 12:00. W drogę powrotną wyruszy około 12:50, meldując się w Warszawie przed 19:00.

- Pociąg "Słoneczny" od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a rosnąca liczba podróżnych potwierdza jego atrakcyjność. W tym sezonie po raz dziewiąty dotrze do Ustki, która stała się jednym z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków. To dowód na to, że "Słoneczny" na stałe wpisał się w letnie plany podróżnych - zaznaczył Szymon Sobczak, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Przewoźnik nie przedstawił jeszcze dokładnego cennika biletów na tegoroczne przejazdy. Oba wakacyjne połączenia zakończą kursowanie 31 sierpnia.

