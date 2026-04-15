Wakacyjne pociągi ruszą z Warszawy. Pasażerów zabierze kultowy "Słoneczny" i Pendolino

Maria Hędrzak
2026-04-15 12:44

W sezonie letnim 2026 turyści planujący podróż ze stolicy nad Bałtyk otrzymają nowe, wygodne możliwości dojazdu. Na tory wyjedzie nie tylko popularny "Słoneczny" Kolei Mazowieckich, ale również szybkie pociągi PKP Intercity. Poznaliśmy już pierwsze szczegóły dotyczące tych wyczekiwanych połączeń.

pociąg

Autor: MAREK ZIELINSKI / SUPER EXPRESS

Pendolino zawiezie turystów z Warszawy do Ustki

Wiceprezes PKP S.A. Dariusz Grajda podkreślił owocną współpracę PKP Intercity z Kolejami Mazowieckimi przy tworzeniu oferty na lato 2026. Wspólne działania obu spółek mają ułatwić podróżnym planowanie letniego wypoczynku.

- Tak ułożony rozkład jazdy, w którym jeden przewoźnik dociera do Ustki w godzinach południowych, a drugi w godzinach wieczornych, stanowi rozwiązanie proklienckie - daje pasażerom realny wybór, elastyczność planowania podróży i zwiększa dostępność tego atrakcyjnego dla nas wszystkich regionu turystycznego - powiedział.

Szybkie składy zaczną kursować nad Bałtyk od 27 czerwca. Stanie się to możliwe dzięki wydłużeniu codziennej trasy pociągu łączącego Bielsko-Białą z Gdynią, który po drodze mija Katowice oraz stolicę. Według wstępnych założeń pasażerowie dotrą nad morze około godziny 20:30, a kurs powrotny rozpocznie się około 7:30. Szczegółowy rozkład jazdy poznamy w maju. Jak wynika z informacji PKP Intercity, szacowany najkrótszy czas przejazdu między Warszawą a Ustką to około pięć godzin. Sprzedaż biletów ruszy w połowie maja. Ich ceny na trasie Warszawa - Ustka w klasie drugiej mają rozpoczynać się od 59 zł.

Pociąg "Słoneczny" wraca na tory

Stołeczni podróżni zyskają również alternatywę w postaci legendarnego już połączenia. Pociąg "Słoneczny" wyjedzie na tory każdego dnia trwania letnich wakacji. Skład opuści stację Warszawa Zachodnia po godzinie 6:00, aby minąć tablicę z napisem "Ustka" tuż po 12:00. W drogę powrotną wyruszy około 12:50, meldując się w Warszawie przed 19:00.

- Pociąg "Słoneczny" od wielu lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a rosnąca liczba podróżnych potwierdza jego atrakcyjność. W tym sezonie po raz dziewiąty dotrze do Ustki, która stała się jednym z najchętniej wybieranych wakacyjnych kierunków. To dowód na to, że "Słoneczny" na stałe wpisał się w letnie plany podróżnych - zaznaczył Szymon Sobczak, członek zarządu, dyrektor handlowy Kolei Mazowieckich.

Przewoźnik nie przedstawił jeszcze dokładnego cennika biletów na tegoroczne przejazdy. Oba wakacyjne połączenia zakończą kursowanie 31 sierpnia.

PENDOLINO
POCIĄG SŁONECZNY
WAKACJE
WARSZAWA