Wakacyjny horror na jeziorze. Odpalali łódź, wybuchł w niej silnik!

Nieporęt. Wybuch na jeziorze

Chwile grozy na Jeziorze Zegrzyńskim w Nieporęcie. W sobotę, 27 czerwca, w rejonie Portu Pilawa i wodnej stacji Orlen doszło do wybuchu na jednej z łodzi! Informację potwierdziła legionowska policja.

- Wybuchł drugi silnik łodzi - przekazała podkom. Agata Halicka.

Na miejscu błyskawicznie zjawili się strażacy, policjanci oraz ratownicy medyczni. Na szczęście żadna z czterech osób, które przebywały na łódce w chwili wybuchu, nie została poważnie ranna.

- Mężczyzna, który odpalał silnik, doznał poparzeń nóg w wyniku wybuchu. Trafił pod opiekę ratowników medycznych. Został przebadany. Stwierdzono, że zostaje na miejscu zdarzenia i samodzielnie uda się do szpitala na SOR - poinformował st. kpt. Damian Górniak z PSP w Legionowie.

Dlaczego doszło do wybuchu?

Niezwykle poważnie wyglądające zdarzenie na szczęście nie było tragiczne w skutkach. Strażacy sprawdzili łódź pod względem tego, czy dalej ogień się nie rozprzestrzenia i czy jest bezpiecznie.

Teraz policja będzie wyjaśniała szczegółowe przyczyny i okoliczności sobotniego zdarzenia. Wstępne informacje wskazują, że do wybuchu mogło dojść w związku z problemem w obrębie silnika.

- Prawdopodobnie doszło do zapowietrzenia silnika - przekazał st. kpt. Damian Górniak.

Jak wyjaśnił, mogło być tak, że mężczyzna próbował usilnie odpalić silnik łodzi, aż w pewnym momencie wytworzyła się iskra, która w połączeniu z oparami paliwa doprowadziła do eksplozji.

7

Tropikalny upał w Szczecinie