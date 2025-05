WARS w Warszawie testuje płatności... spojrzeniem. To nie żart, to nowa technologia

CO SIĘ STAŁO?!

Warszawa, Dworzec Zachodni. WARS testuje płatności spojrzeniem

WARS S.A., firma z ponad 77-letnią tradycją, testuje nowe technologie, w tym płatność spojrzeniem - PayEye. Na miejsce eksperymentów wybrała Dworzec Zachodni w Warszawie. Jak mówi Radosław Groblewski, Prezes Zarządu WARS S.A., "Cieszy mnie, że WARS kontynuuje pracę i wdraża rozwiązania, które pozwalają uprościć i uporządkować procesy. To krok w stronę nowoczesnych, efektywnych zmian".

PayEye to polski fintech, który opracował technologię płatności biometrycznych. System łączy skan tęczówki oka i twarzy, umożliwiając błyskawiczne i bezpieczne transakcje. Jak to działa w praktyce?

Rejestrujesz się w systemie PayEye. System skanuje Twoją tęczówkę oka i twarz. Podczas płatności wystarczy spojrzeć w specjalne urządzenie. Płatność zostaje zrealizowana automatycznie!

Brzmi jak science fiction? A jednak to rzeczywistość. I niektórych może przestraszyć! Od 8 maja każdy może przetestować płatność spojrzeniem w restauracji stacjonarnej WARS, zlokalizowanej w budynku West Station al. Jerozolimskich 142A przy Dworcu Zachodnim w Warszawie.

Za bilet zapłacisz spojrzeniem?

WARS S.A. planuje analizę potencjału dalszego wykorzystania technologii PayEye. Możliwości są ogromne: od gastronomii, przez zakup biletów, po dostęp do dodatkowych usług kolejowych.

PayEye jest również przygotowany do integracji z aplikacją mObywatel, co otwiera dodatkowe możliwości, np. automatyczne potwierdzenie pełnoletniości przy zakupie alkoholu. Czy to oznacza koniec dowodów osobistych?

"Wprowadzenie płatności spojrzeniem to część szerszej strategii cyfrowej transformacji WARS S.A. Celem jest stworzenie nowoczesnego, zintegrowanego ekosystemu usług kolejowych – opartego na personalizacji, automatyzacji i wygodzie pasażera" - czytamy w komunikacie.