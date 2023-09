Znany pisarz chce być posłem. Jacek Dehnel kandydatem Lewicy do Sejmu. Co o nim wiemy?

Warszawa. Chmielna się zazieleni, ale miasto musi dołożyć

Ulica Chmielna obecnie nie zachęca swoim wyglądem. Na jej całej długości straszą odrapane i pomalowane graffiti mury. Dlatego do kilku lat ratusz zapowiada jej remont i ogłosił przetarg. Do konkursu wystartowały trzy firmy. Poprzednie postępowanie zostało unieważnione, bo wszystkie oferty przekroczyły 30 mln złotych. Kontrowersje wzbudził też projekt zaprezentowany latem 2021 r. Widać na nim szpaler drzew i klomby zieleni. Na taki wariant nie chciał zgodzić się wojewódzki konserwator zabytków. Ulica Chmielna wpisana jest bowiem do rejestru.

W końcu miasto i konserwator doszli do porozumienia i ulica zamieni się w zielony deptak. Wykonawca ma wymienić nawierzchnię i wyłożyć ulicę granitowymi płytami. Pojawią się ławki i krzesła.

Warszawa. Remont Chmielnej droższy niż zakładano. Miasto dołoży

Niestety ze względu na przekroczenie budżetu miasto musi dołożyć milion złotych. Remont będzie kosztował 21,6 mln złotych.