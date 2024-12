Na miejscu prokurator

Ciało kobiety i mężczyzny w mieszkaniu na Ursynowie! Zbrodnia w Wigilię? Są nieoficjalne informacje

Ciało kobiety i mężczyzny znaleziono w mieszkaniu w bloku przy ul. Meander na Ursynowie w Warszawie. Do odkrycia doszło w Wigilię, 24 grudnia, ok. godz. 14. Służby ratownicze poinformował członek rodziny jednej z osób z lokum. Na miejscu pojawił się m.in. prokurator, pod którego nadzorem czynności prowadziła policja. Nie wiadomo jeszcze, czy na Ursynowie doszło do zbrodni, czy nie.