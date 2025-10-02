Warszawa. Dramat na torach. Pociągi opóźnione. Co się stało?

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-10-02 10:29

W czwartek rano doszło do tragicznego wypadku z udziałem człowieka. W związku ze zdarzeniem pasażerowie Kolei Mazowieckich (KM) i Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w kursowaniu pociągów.

Wagon PKP Intercity

i

Autor: Piotr Matusewicz/ East News
Super Express Google News

Warszawa. Wypadek wstrzymał ruch pociągów

Wypadek miał miejsce z udziałem człowieka i pociągu 11102/3 relacji Terespol - Warszawa Zachodnia, należącego do PKP Intercity S.A. W związku ze zdarzeniem, pasażerowie muszą przygotować się na spore opóźnienia, do 20 minut.

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Jak wynika z komunikatu, o godzinie 8:30 wprowadzono honorowanie biletów KM-SKM-ZTM na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Zachodnia. Dodatkowo Koleje Mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów z PKP Intercity na odcinku Warszawa Zachodnia – Łuków.

Jeśli przeżywasz kryzys emocjonalny, masz myśli samobójcze lub czujesz, że nie dajesz rady — pamiętaj, że nie jesteś sam/sama. Masz prawo prosić o wsparcie i korzystać z pomocy.

  • 116 123 – Kryzysowy Telefon Zaufania dla dorosłych (czynny 24/7)
  • 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (czynny 24/7)
  • 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka (czynny 24/7)
  • 800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – „Niebieska Linia” (czynny 24/7)
  • 112 – Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Pomoc jest bezpłatna i anonimowa. 

To najgorsza stacja PKP w Warszawie! Właśnie ruszył remont

Polecany artykuł:

Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Szokujące sceny w Warszawie
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Szokujące sceny w Warszawie
8 zdjęć
Sonda
Często podróżujesz pociągami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SKM
OPÓŹNIENIA POCIĄGÓW
PKP
WARSZAWA
WYPADEK