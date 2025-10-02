Warszawa. Dramat na torach. Pociągi opóźnione. Co się stało?

Warszawa. Wypadek wstrzymał ruch pociągów

Wypadek miał miejsce z udziałem człowieka i pociągu 11102/3 relacji Terespol - Warszawa Zachodnia, należącego do PKP Intercity S.A. W związku ze zdarzeniem, pasażerowie muszą przygotować się na spore opóźnienia, do 20 minut.

Do zdarzenia doszło w godzinach porannych. Jak wynika z komunikatu, o godzinie 8:30 wprowadzono honorowanie biletów KM-SKM-ZTM na odcinku Sulejówek Miłosna – Warszawa Zachodnia. Dodatkowo Koleje Mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów z PKP Intercity na odcinku Warszawa Zachodnia – Łuków.

