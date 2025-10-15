Upiorny rozbój w Warszawie. Gang nastolatków sterroryzował kobietę przy użyciu młotka!

Warszawa, Białołęka. Młotek przy głowie i żądanie okupu

Napad miał miejsce w czwartkowy wieczór na Białołęce. Dyżurny Komendy Stołecznej Policji odebrał zgłoszenie o rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Na miejsce natychmiast wysłano patrol. Jak ustalili policjanci, do obywatelki Ukrainy i jej znajomych podeszła grupa około 12 mężczyzn. Dwóch z nich miało na sobie kominiarki. Jeden z bandytów, jak się później okazało, 15-latek, trzymał w ręku młotek.

„Przykładając go kobiecie do głowy zażądał oddania telefonów i portfeli. W przeciwnym wypadku zagroził użyciem trzymanego w ręku narzędzia” – relacjonuje mł. asp. Paweł Chmura.

Przerażeni znajomi kobiety, bojąc się o jej życie, oddali swoje telefony komórkowe drugiemu z napastników. Po wszystkim agresorzy uciekli.

14-latek ukrywał się pod łóżkiem

Policjanci ruszyli w pościg za bandytami. Gdy ich dogonili, jeden z napastników, zamaskowany 15-latek, wciąż trzymał w ręku młotek. Został zatrzymany, a skradziony telefon znaleziono porzucony niedaleko miejsca interwencji.

Kryminalnym nie zajęło dużo czasu ustalenie, gdzie przebywa drugi sprawca rozboju. Okazało się, że to 14-latek. Chłopak ukrywał się pod łóżkiem w mieszkaniu swojej dziewczyny. Co więcej, wyszło na jaw, że uciekł z domu dwa tygodnie wcześniej!

Obydwaj napastnicy trafili do Policyjnej Izby Dziecka. O ich dalszym losie zadecyduje teraz sąd rodzinny. Sprawę nadzoruje Komenda Stołeczna Policji.

Nie zostawaj sam z problemami. W Polsce działa wiele bezpłatnych, całodobowych i anonimowych infolinii, które oferują wsparcie psychologiczne i emocjonalne dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów. Oto najważniejsze z nich:

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. Rozmowa jest bezpłatna i anonimowa.

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Całodobowa, bezpłatna linia dla dzieci i młodzieży, oferująca rozmowę z psychologiem lub pedagogiem.

800 080 222 – Infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Pomoc psychologiczna, pedagogiczna i prawna. Dostępna 24 godziny na dobę.

801 120 002 – „Niebieska Linia”. Pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej lub będących jej świadkami.

800 119 119 – Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży. Czynny codziennie w godzinach 14:00–22:00. Możliwość rozmowy z psychologiem.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci. Wsparcie dla dorosłych, którzy chcą pomóc dziecku w kryzysie.

116 123 – Ogólnopolska Poradnia Telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym. Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00–22:00. Pomoc psychologiczna i emocjonalna.