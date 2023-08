Gwoździe wbite w ścieżkę rowerową! O krok od nieszczęścia

i Autor: pixabay.com Warszawa. Gwoździe wbite w ścieżkę na Ursynowie! Niebezpieczna pułapka na rowerzystów

Szok!

To się nie mieści w głowie. Na jednej z dróg rowerowych na terenie Ursynowa ktoś powbijał w asfalt ostre śruby! O tym szokującym zajściu poinformowali mieszkańcy. Wkrety sterczały z asfaltu tak, że w każdej chwili mogło dojśc do nieszczęścia. Służby szybko zareagowały i usunęły z trasy metalowe kolce. Kto i dlaczego to zrobił?