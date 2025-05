Warszawa. Innowacyjny TBS w Falenicy już czeka na mieszkańców. Tak wygląda w środku

Warszawa, Falenica. Nowy TBS gotowy na pierwszych mieszkańców

W Warszawie powstał nowy TBS i już jest gotowy na przyjęcie pierwszych mieszkańców. Budynek przy ul. Derkaczy nawiązuje do charakterystycznego dla Falenicy stylu „świdermajer”. Zaprojektowano ozdobne balkony z ażurowymi balustradami, a elewacja utrzymana jest w delikatnym brązie imitującym drewno. Dzięki temu budynek doskonale wpisuje się w otoczenie i tworzy spójną całość z architekturą dzielnicy.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, budynek przy ul. Derkaczy jest niezwykle ekologiczny i energooszczędny. Wśród zastosowanych rozwiązań warto wymienić:

hybrydowy system pomp ciepła (gruntowych i powietrznych),

instalację fotowoltaiczną z magazynem energii,

wentylację mechaniczną z rekuperacją.

Dzięki temu, przez większą część roku budynek będzie miał zerowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, co przełoży się na realne oszczędności dla mieszkańców.

Mieszkania dla każdego

Nowy TBS oferuje 66 lokali mieszkalnych o różnej powierzchni – od 25 do 80 m2. Co ważne, 6 z nich zostało przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Mieszkańcy mają również do dyspozycji 67 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Jak podkreślał burmistrz Wawra, Paweł Michalec:

"Miasto przywiązuje wagę do rozwoju budownictwa dostępnego dla wszystkich mieszkańców. Usłyszałem od jednej z nowych mieszkanek, że pierwsze wrażenie jest wspaniałe. Myślę, że to dopiero początek tych odkryć. I dostrzega nasza lokatorka, że to jest naprawdę obiekt dostępny i bez barier".

"To niezwykle miły moment - przed chwilą wręczyłam klucze nowym mieszkańcom tego bloku przy ul. Derkaczy. Jest on niezwykle innowacyjnym budynkiem nie tylko na skalę polski, ale nawet Europy jeżeli chodzi o energooszczędność. Ma wszystkie możliwe rozwiązania – fotowoltaika, pompy ciepła i rekuperacja czyli odzysk ciepła z wentylacji oraz magazyny energii" - podkreśliła Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Tężnia Solankowa – miejsce do integracji

Inwestycja w Falenicy to również dbałość o przestrzeń wspólną i integrację mieszkańców. Na skrzyżowaniu ul. Derkaczy i Jagienki zaaranżowano ogólnodostępną przestrzeń sąsiedzką z tężnią solankową.

"Projektując ten budynek chcieliśmy zrobić oczywiście dobre miejsce do życia dla mieszkańców, ale też budynek, który nie będzie tylko sypialnią. Tężnia ma charakter integracyjny. Mamy nadzieję, że jak najwięcej mieszkańców bloku, jak i pozostałych mieszkańców Wawra będzie na tych ławeczkach siadać i z tej tężni korzystać. Jest to element architektury dla wszystkich" - wyjaśnia Adam Godusławki, prezes zarządu TBS Warszawa Południe.