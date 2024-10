i Autor: KSP

UWAŻAJ!

Warszawa jak Londyn. Mężczyzna na rowerze wyrwał ofierze telefon z ręki i odjechał

W Warszawie 44-letni mężczyzna dopuścił się zuchwałej kradzieży, za co grozi mu kara nawet do 8 lat więzienia. Do zabrania kobiecie telefonu wybrał metodę kradzieży dobrze znaną i szeroko wykorzystywaną przez przestępców m.in. w Londynie. Podjechał do ofiary na rowerze, wyrwał jej z ręki urządzenie i odjechał w siną dal.