Warszawa. Kolejna tragedia na Trasie Łazienkowskiej. Samochód potrącił pieszego

Do nieszczęścia doszło na wysokości przystanków autobusowych Torwar. Około godziny 21:20 na jezdni Trasy Łazienkowskiej znalazł się mężczyzna. Jadący osobowym hyundaiem w kierunku centrum kierowca nie zdołał go ominąć ani wyhamować. Uderzył pieszego czołowo, w aucie pękła prawa strona przedniej szyby. Potrącony upadł na asfalt. Po chwili na miejscu zjawiły się służby ratunkowe, które udzieliły pomocy poszkodowanemu i zabrały go szpitala. - Kierowca pojazdu osobowego był trzeźwy. Ustalamy dokładne okoliczności zdarzenia – powiedział „Super Expressowi” Rafał Rutkowski z wydziału prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Wypadek na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie

To kolejny wypadek na Trasie Łazienkowskiej w ostatnim czasie. We wrześniu doszło tu dp głośnej tragedii, w której życie stracił mężczyzna, a ranne zostały jego dwoje dzieci i żona. Ucierpiała również partnerka kierowcy Łukasza Ż, Paulina. Mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia, wcześniej wraz z kolegami odganiając od nieprzytomnej 20-latki świadków próbujących jej pomóc. Sprawca został zatrzymany na terenie Niemiec i czeka na ekstradycję do kraju.