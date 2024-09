Atak nożownika, ranna 90-letnia kobieta. Napastnik w rękach policji

Warszawa. Rzucił się na staruszkę z nożem. 66-latek zatrzymany, 90-latka poważnie ranna

Atak miał miejsce około godziny 8 rano na wysokości Och-Teatru. Do sprawy odniosła się stołeczna policja. – Policjanci z Oddziału Prewencji Policji zatrzymali 66-letniego mężczyznę, który dzisiaj rano na warszawskiej Ochocie pobił i ranił ostrym narzędziem 90-latkę stojącą na przystanku autobusowym. Kobieta została przewieziona do szpitala. Trwają czynności w kierunku art. 156 par. 1 KK - przekazał Rafał Rutkowski z Wydziału Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji. Sprawa jest więc zakwalifikowana jako spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Z relacji świadków wynika, że mężczyzna zranił kobietę w twarz. Artykuł będzie aktualizowany.

Policjanci z Oddziału Prewencji Policji zatrzymali 66-letniego mężczyznę, który dzisiaj rano na warszawskiej Ochocie pobił i ranił ostrym narzędziem 90-latkę stojącą na przystanku autobusowym. Kobieta została przewieziona do szpitala. Trwają czynności w kierunku art. 156 par. 1… pic.twitter.com/jM9m25oroh— Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 29, 2024

Atak nożem w centrum Warszawy

W piątek (27 września) doszło do podobnego zdarzenia. Późnym wieczorem grupa napastników zaatakowała 17-latka. Chłopak został pchnięty nożem przy wjeściu na stację metra Centrum Nauki Kopernik. Pogotowie ratunkowe pilnie zabrało go do szpitala. Policjanci ruszyli za podejrzanymi. Udało się zatrzymać trzy osoby. Najmłodsza ma zaledwie 15 lat.