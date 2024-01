Włożył ją do lodówki i uciekł. Wybuch zniszczył wszystko. Mocne słowa przedstawicieli organizacji charytatywnej

Warszawa. Krwawa jatka w sylwestrową noc. Dwie osoby ranne

Jak wynika z ustaleń reportera „Super Expressu” jedna z poszkodowanych osób trafiła w stanie krytycznym do szpitala. Drugi z rannych uczestników odniósł tylko powierzchowne obrażenia. Policja nie chce szerzej komentować sprawy. - Do zdarzenia doszło około godziny 5 nad ranem. W grupie osób doszło do szarpaniny, jedne z mężczyzn odniósł obrażenia. Na terenie garnizonu warszawskiego policjanci zatrzymali w sprawie dwie osoby. Trwają dalsze czynności – powiedziała Małgorzata Wersocka ze stołecznej policji.

Jak udało nam się nieoficjalnie potwierdzić, lżej ranny mężczyzna odmówił przewiezienia do szpitala. Ratownicy opatrzyli go na miejscu. Prawdopodobnie podczas bójki w ruch poszło ostre narzędzie, którym sprawca pokaleczył swoje ofiary. Teraz trwa ustalanie jak doszło do tej awantury i kto za nią odpowiada.