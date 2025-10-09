"Kucyk" na uwięzi. Tak w prokuraturze ładowali elektryczne auto. Przedłużacz zwisał z okna

Widząc taki obrazek trudno zachować powagę. Przed Prokuraturą Rejonową Warszawa Praga-Północ ktoś "pasł kucyka". Samochód Bestune Pony nie dość, że stał zaparkowany na chodniku, to właściciel postanowił naładować go przy pomocy przedłużacza spuszczonego z okna budynku.

Budynek prokuratury posłużył za ładowarkę

Tego jeszcze nie grali. Środek dnia, 2 października, ruchliwa ulica Jagiellońska. Przed wejściem do prokuratury rejonowej pewien kierowca zaparkował elektryczny samochód Bestune Pony. Już samo przycupnięcie na drodze dla pieszych wielu mieszkańców Warszawy przyprawia o skok ciśnienia. Jednak nie to było najgorsze.

Z okna poważnej instytucji spuszczono przedłużacz, do którego "przywiązano kucyka" jak krowę do dojarki. Nowoczesny samochód w pastelowych barwach kontrastował z poszarzałą ścianą budynku, a cała ta scena wyglądała niczym wyjęta z polskiej komedii. Auto stało tak dłuższy czas, dopóki anonimowy właściciel nie uznał, że akumulator jest wystarczająco naładowany.

Kto "poił Kucyka" prądem z publicznej instytucji?

Kto wpadł na absurdalny pomysł, żeby ładować samochód przez okno prokuratury? Z naszych ustaleń wynika, że to mogli być biegli eksperci, okazjonalnie przyjeżdżający tu do pracy. Tym razem w aucie nie starczyło im prądu.

Wiedzeni beztroską i fantazją wymyślili, że najlepszym rozwiązaniem problemu będzie przeparkowanie rumaka i spuszczenie przedłużacza przez okno. Całe szczęście to podobno jednorazowa sytuacja. Okoliczni mieszkańcy twierdzą, że wcześniej nie byli świadkami podobnych wybryków.

O stanowisko poprosiliśmy Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. - Wyjaśniamy sprawę - mówi nam rzeczniczka prok. Karolina Staros. 

